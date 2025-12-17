Археологи обнаружили в Испании гробницу возрастом около 5000 лет, содержащую более 270 000 бусин из раковин, кости и камня, которые украшали одеяния женщин высокого социального статуса.

На археологическом участке Валенсина на юго-западе Испании учёные обнаружили погребальную камеру (толос). В ней были найдены более 270 000 древних бус. Эта находка, предположительно датируемая периодом между 2900 и 2600 годами до н.э., считается крупнейшей в мире коллекцией бусин, найденной при этом в одном захоронении.

Большинство бусин были найдены в большом зале камеры на скелетах молодых женщин в возрасте от 18 до 34 лет. Бусы, изготовленные в основном из морских раковин, а также из камня и костей животных. Они являлись частью сложных погребальных одеяний, таких как туники и юбки. Производство такого количества бусин, по оценкам исследователей, требовало колоссальных трудозатрат — около 7 месяцев работы для группы из 10 человек.

Исследование, опубликованное в журнале Science Advances, указывает на то, что богато украшенные бисером одеяния служили маркером высокого социального и, возможно, религиозного или политического статуса погребённых женщин. Одна из них, по всей видимости, занимала особое положение в гробнице и была одета в расшитую бусами тунику.

Учёные отмечают, что данное открытие вновь поднимает вопрос о возможном существовании в этом регионе общества с сильными матриархальными чертами в эпоху медного века. Дальнейшие исследования будут направлены на изучение социальной структуры общества, создавшего этот памятник.