Kratos Defense & Security Solutions (США) рассматривает возможность оперативного применения своих гиперзвуковых систем, изначально созданных для тестирования

Американская компания Kratos Defense & Security Solutions изучает возможности оперативного применения своих гиперзвуковых систем, изначально созданных для тестирования. Об этом заявили представители компании на форуме в Симми-Валли, штат Калифорния (California), США.

Разработка включает гиперзвуковой планирующий аппарат Erinyes и твердотопливный ракетный двигатель Zeus, которые создаются в рамках программы Пентагона MACH-TB (Multi-Service Advanced Capability Hypersonic Test Bed). Целью является увеличение темпов испытаний гиперзвуковых технологий.

Ключевым фактором, способствующим переходу от испытаний к оперативному использованию, названа относительно низкая стоимость комплекса. По словам вице-президента компании, полный комплект Erinyes-Zeus оценивается не более чем в 10 миллионов долларов, что значительно дешевле других разрабатываемых гиперзвуковых систем.

Пентагон продолжает работу над несколькими проектами гиперзвукового оружия для различных видов вооруженных сил, однако высокая стоимость каждого из них стимулирует поиск более доступных альтернатив. Kratos заявляет, что при проектировании ориентируется на целевой показатель доступности в 85%, установленный в рамках реформы системы закупок.

Помимо собственной системы Erinyes, компания в рамках контракта MACH-TB задействует разработки партнеров, включая аппарат Hermeus Quarterhorse, а также системы от Firefly Aerospace и Stratolaunch. Это, по мнению представителей Kratos, необходимо для обеспечения требуемого темпа испытаний.

Ранее, в марте, генеральный директор Kratos Эрик ДеМарко (Eric DeMarco) сообщил о разработке компанией новой секретной программы по созданию гиперзвукового беспилотного аппарата. В компании не раскрывают деталей, отмечая, что текущая стадия разработки является сверхчувствительной информацией.