Нейробиолог Эрик Нестлер рассказал о том, как стресс и зависимости меняют работу генов в мозге, и почему важно изучать не только болезни, но и естественную устойчивость к ним.

Эрик Дж. Нестлер (Eric J. Nestler) прошёл путь от домашних экспериментов до создания нового научного направления — молекулярной психиатрии. Работая в Йельском университете, он первым начал системно применять методы молекулярной биологии для изучения психических расстройств, таких как депрессия и зависимость. Этот подход в 1980-е годы был новаторским и заложил основы нынешнего понимания биологии психических заболеваний.

Ключевым открытием Нестлера стал белок ΔFosB, действующий как молекулярный «переключатель». При хроническом стрессе или повторяющемся употреблении запрещенных веществ этот белок накапливается в центрах вознаграждения мозга и остаётся активным недели и месяцы. Он изменяет работу генов, что объясняет, почему негативные события могут вызывать долговременные изменения в поведении и повышать уязвимость к психическим расстройствам.

Методология исследований Нестлера эволюционировала вместе с наукой: от изучения общих сигнальных путей к анализу генетических механизмов — того, как внешние факторы влияют на активность генов. Современные методы, такие как секвенирование единичных клеток, позволили его лаборатории изучать не усреднённую ткань мозга, а отдельные типы нейронов. Это открывает путь к более точному пониманию патологий и созданию таргетных методов лечения.

Важной концепцией Нестлера стал сдвиг внимания с изучения болезней на исследование естественной устойчивости. Сравнивая организмы, по-разному реагирующие на одинаковый стресс, его команда выявляет биологические механизмы, защищающие мозг. Этот подход перспективен для терапии: вместо коррекции повреждений можно усиливать естественные защитные системы мозга. Некоторые препараты, разработанные на этой основе, уже проходят клинические испытания.

Результаты работ Нестлера подтверждены исследованиями человеческого мозга, что доказывает их практическую значимость. Как автор сотен научных работ и учебников, он последовательно выступает за объективность и независимость науки. Учёный подчёркивает, что только свободные исследования способны создавать методы лечения, необходимые людям.