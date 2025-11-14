Компания Lodd начала лётные испытания автономного ЛА Hili, предназначенного для перевозки 250 кг грузов на расстояния до 300 км. Беспилотник eVTOL-класса, планируемый к сертификации к 2028 году, способен сократить время перевозок вдвое, а затраты - на 30-40% по сравнению с традиционной логистикой.

В Объединенных Арабских Эмиратах стартовали лётные испытания автономного гибридного грузового аппарата Hili, разработанного местной компанией Lodd. Модель вертикального взлета и посадки (eVTOL) предназначена для перевозки коммерческих грузов между логистическими хабами и центрами распределения. В ходе первого официального полета 13 ноября прототип совершил почти двухминутный полет, взлетев на высоту около 5 метров и выполнив базовые маневры на месте.

Конструкция аппарата сочетает восемь электрических роторов для взлёта и посадки с двигателем внутреннего сгорания, который питает толкающий винт для полета по маршруту. Hili способен перевозить до 250 кг груза на расстояние 300 км со скоростью до 200 км/ч, приземляясь на площадку размером 20×20 метров. Особое внимание уделено удобству эксплуатации: аппарат оборудован грузовыми дверями с двух сторон и не требует точной балансировки груза, что упрощает и ускоряет процесс погрузки.

Компания планирует сертифицировать аппарат к 2028 году, сосредоточившись на рынке среднемильных перевозок — транспортировке грузов от региональных хабов до местных складов. По словам разработчиков, использование Hili позволит вдвое сократить время доставки и на 30-40% снизить расходы по сравнению с традиционными методами. Уже заключены предварительные соглашения с операторами, включая Etihad Cargo (ОАЭ) и Skyports (Великобритания), проявившими интерес к приобретению первых серийных образцов.

Lodd рассматривает перспективные модификации базовой модели, включая увеличение дальности полета до 650 км и оснащение климат-контролем для грузового отсека. Хотя конструкция изначально соответствует международным ограничениям на экспорт автономных систем, компания фокусируется на коммерческом применении, планируя выпустить к 2030 году до 600 аппаратов с использованием быстрой схемы сборки. Одним из первых направлений использования могут стать операции экстренных служб.