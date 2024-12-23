Плавность и скорость на пределе возможного: геймеры получили монитор своей мечты

Источник: megaobzor.com

Компания Titan Army представила новую модель P25M2L с частотой обновления 540 Гц. Новинка ориентирована на профессиональных киберспортсменов и геймеров, для которых критически важны минимальные задержки и максимальная плавность изображения.



24-дюймовый монитор оснащен Fast TN-панелью с разрешением Full HD (1920×1080) и временем отклика всего 0.5 мс. Несмотря на игровую направленность, устройство демонстрирует впечатляющие показатели цветопередачи с охватом 96% DCI-P3, 99% Adobe RGB и 153% sRGB, что делает его пригодным для работы с графикой. Изображение отличается высокой контрастностью 1000:1 и яркостью 500 нит.



P25M2L поддерживает HDR500 и технологию Adaptive-Sync для устранения разрывов картинки при работе с графическим процессором. Для подключения доступны два порта HDMI 2.1, DisplayPort 1.4 и аудиовыход. Эргономичная подставка позволяет регулировать высоту, наклон и поворот экрана, а также присутствует возможность крепления VESA.



Новинка уже поступила в продажу на китайском рынке по цене 5499 юаней (около 111 000 рупий в Непале). Несмотря на высокую стоимость, Titan Army P25M2L может заинтересовать требовательных геймеров благодаря рекордной частоте обновления и качественной цветопередаче, что выделяет его среди конкурентов в сегменте профессиональных игровых мониторов.