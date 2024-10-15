Китайский автопроизводитель FAW готовится представить на российском рынке обновленный лифтбек Bestune B70. Модель будет доступна в трех комплектациях - Enjoyment, Prestige и Master - и с двумя вариантами двигателей: 1.5 л и 2.0 л.



Bestune B70 оснащается двумя турбированными бензиновыми двигателями. Базовый 1.5-литровый мотор развивает мощность 169 л.с. и работает в паре с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач. С этим двигателем автомобиль разгоняется до 100 км/ч за 9,3 секунды, а расход топлива составляет 6,8 литра на 100 км. Более мощный 2.0-литровый двигатель, доступный в комплектациях Prestige и Master, выдает 224 л.с. и обеспечивает разгон до 100 км/ч за 7,8 секунды при расходе 7,1 литра на 100 км.



Уже в базовой комплектации Enjoyment Bestune B70 предлагает богатый набор опций, включая светодиодную оптику, панорамный люк, климат-контроль, подогрев передних сидений и комплекс систем безопасности, включающий четыре подушки безопасности и систему стабилизации.



Комплектация Prestige дополнительно оснащается камерами кругового обзора и системами помощи водителю, такими как предупреждение о лобовом столкновении и адаптивный круиз-контроль. Топовая версия Master предлагает еще больше систем безопасности, включая ассистента смены полосы движения и систему обнаружения слепых зон.



Старт продаж обновленного Bestune B70 в России ожидается до конца текущего года. Задержка связана с процессом сертификации автомобиля на российском рынке.