Telegram запускает сверхдешевый сервис проверки телефонных номеров
Telegram представил Telegram Gateway, новый сервис, который позволяет компаниям проверять телефонные номера клиентов в 50 раз дешевле, чем с помощью традиционных SMS.
Сервис взимает всего $0.01 за доставленный код, что делает его крайне привлекательной альтернативой SMS-проверке, стоимость которой может достигать $0.5 за код.
Telegram Gateway предлагает ряд преимуществ:
* Экономичность: Компании могут значительно сократить расходы на проверку, особенно при больших объемах.
* Скорость и надежность: Мгновенная доставка сообщений через Telegram обеспечивает более высокую надежность по сравнению с SMS, которые могут задерживаться или не доставляться вовсе (до 5% отказов).
* Безопасность: Telegram использует надежные протоколы шифрования, защищая процесс проверки от перехвата и мошенничества.
* Глобальный охват: Сервис доступен по всему миру, позволяя компаниям проверять пользователей независимо от их местоположения (при наличии доступа в Интернет).
* Бесплатная проверка для пользователей, не зарегистрированных в Telegram: Если номер телефона не связан с аккаунтом Telegram, компании не платят за попытки проверки.
Павел Дуров, генеральный директор Telegram, заявил, что цель Telegram Gateway – сделать проверку телефонных номеров более доступной и эффективной для бизнеса по всему миру. Он отметил, что сам Telegram тратит около $10 миллионов ежемесячно на проверку пользователей, что подчеркивает масштаб и важность этой услуги.
Telegram Gateway может стать настоящим прорывом в области проверки телефонных номеров, предлагая компаниям экономичное, надежное и безопасное решение.
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