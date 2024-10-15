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Telegram запускает сверхдешевый сервис проверки телефонных номеров

Новый сервис Telegram Gateway – проверка номеров в 50 раз дешевле SMS! Экономия, скорость и безопасность для вашего бизнеса.
[ ] для раздела Блоги
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© Telegram

Telegram представил Telegram Gateway, новый сервис, который позволяет компаниям проверять телефонные номера клиентов в 50 раз дешевле, чем с помощью традиционных SMS.

Сервис взимает всего $0.01 за доставленный код, что делает его крайне привлекательной альтернативой SMS-проверке, стоимость которой может достигать $0.5 за код.

Telegram Gateway предлагает ряд преимуществ:

* Экономичность:  Компании могут значительно сократить расходы на проверку, особенно при больших объемах.
* Скорость и надежность:  Мгновенная доставка сообщений через Telegram обеспечивает более высокую надежность по сравнению с SMS, которые могут задерживаться или не доставляться вовсе (до 5% отказов).
* Безопасность:  Telegram использует надежные протоколы шифрования, защищая процесс проверки от перехвата и мошенничества.
* Глобальный охват:  Сервис доступен по всему миру, позволяя компаниям проверять пользователей независимо от их местоположения (при наличии доступа в Интернет).
* Бесплатная проверка для пользователей, не зарегистрированных в Telegram:  Если номер телефона не связан с аккаунтом Telegram, компании не платят за попытки проверки.

Павел Дуров, генеральный директор Telegram, заявил, что цель Telegram Gateway – сделать проверку телефонных номеров более доступной и эффективной для бизнеса по всему миру. Он отметил, что сам Telegram тратит около $10 миллионов ежемесячно на проверку пользователей, что подчеркивает масштаб и важность этой услуги.

Telegram Gateway может стать настоящим прорывом в области проверки телефонных номеров, предлагая компаниям экономичное, надежное и безопасное решение.

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Теги

безопасность telegram бизнес павел дуров экономия шифрование sms аутентификация
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