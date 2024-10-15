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Telegram представил Telegram Gateway, новый сервис, который позволяет компаниям проверять телефонные номера клиентов в 50 раз дешевле, чем с помощью традиционных SMS.



Сервис взимает всего $0.01 за доставленный код, что делает его крайне привлекательной альтернативой SMS-проверке, стоимость которой может достигать $0.5 за код.



Telegram Gateway предлагает ряд преимуществ:



* Экономичность: Компании могут значительно сократить расходы на проверку, особенно при больших объемах.

* Скорость и надежность: Мгновенная доставка сообщений через Telegram обеспечивает более высокую надежность по сравнению с SMS, которые могут задерживаться или не доставляться вовсе (до 5% отказов).

* Безопасность: Telegram использует надежные протоколы шифрования, защищая процесс проверки от перехвата и мошенничества.

* Глобальный охват: Сервис доступен по всему миру, позволяя компаниям проверять пользователей независимо от их местоположения (при наличии доступа в Интернет).

* Бесплатная проверка для пользователей, не зарегистрированных в Telegram: Если номер телефона не связан с аккаунтом Telegram, компании не платят за попытки проверки.



Павел Дуров, генеральный директор Telegram, заявил, что цель Telegram Gateway – сделать проверку телефонных номеров более доступной и эффективной для бизнеса по всему миру. Он отметил, что сам Telegram тратит около $10 миллионов ежемесячно на проверку пользователей, что подчеркивает масштаб и важность этой услуги.



Telegram Gateway может стать настоящим прорывом в области проверки телефонных номеров, предлагая компаниям экономичное, надежное и безопасное решение.