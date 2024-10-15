В сети появились фотографии прототипа камеры, предположительно разрабатываемой Apple для съёмки пространственного видео. Устройство, предназначенное для использования с гарнитурой Vision Pro, обладает впечатляющими характеристиками и может совершить революцию в сфере создания VR-контента.



Согласно утечкам, камера способна снимать видео с разрешением до 8K и имеет 180-градусное поле обзора. В её конструкции используются два крупных сенсора, сравнимых по размеру с Micro-Four-Thirds или Super 35, что обеспечивает высококачественное стереоскопическое изображение.



Помимо видео, камера также оснащена микрофонами для записи пространственного звука, добавляя ещё больше реализма создаваемому контенту.



Эксперты предполагают, что Apple планирует использовать эти камеры для создания захватывающего VR-контента для своей гарнитуры Vision Pro. Ранее компания уже применяла аналогичные устройства для съёмки футбольных матчей MLS в формате 3D, что вызвало большой интерес в индустрии.



Несмотря на появление фотографий и активное обсуждение характеристик устройства, Apple пока не делала официальных заявлений о технических спецификациях или планах по выпуску камеры на рынок.



Если информация подтвердится, новая камера Apple может стать мощным инструментом для создания VR-контента и стимулировать дальнейшее развитие технологий погружения.