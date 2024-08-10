Компания BMW начала испытания человекоподобных роботов на своем заводе в Спартанбурге, Южная Каролина. Эксперимент направлен на изучение потенциала использования роботов-гуманоидов в автомобильном производстве.



В ходе нескольких недель тестирования робот Figure 02, разработанный калифорнийской компанией Figure, выполнял задачи по установке металлических деталей в приспособления для сборки компонентов шасси. Этот робот оснащен передовыми системами искусственного интеллекта, камерами, микрофонами и датчиками, а также обладает силой хвата, сравнимой с человеческой.



Несмотря на некоторую неуклюжесть и медлительность движений, подобные роботы могут иметь преимущество перед людьми-рабочими: они не нуждаются в медицинском обслуживании и больничных, что потенциально может сократить расходы автопроизводителя.



Милан Неделькович, член совета директоров BMW по производству, заявил о намерении компании изучить возможности применения человекоподобных роботов и поддерживать развитие этой технологии на всех этапах.



Хотя окончательное решение о постоянном использовании роботов-гуманоидов еще не принято, текущие испытания позволяют BMW получить ценную информацию об интеграции подобных технологий в существующие производственные процессы. Компания рассматривает возможность использования роботов для выполнения эргономически сложных и физически тяжелых задач, что может улучшить условия труда сотрудников.