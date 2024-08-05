Tesla. Иллюстративное фото: Smith Collection/Gado/Getty Images

Компания Tesla подала в суд на EVject, производителя адаптеров для зарядки электромобилей Escape Connector, которые работают по принципу MagSafe. Tesla утверждает, что эти адаптеры, предназначенные для быстрого отключения зарядки, "крайне небезопасны" и могут привести к травмам или повреждению имущества.



В иске, поданном в федеральный суд Северного округа Калифорнии, Tesla заявляет, что их эксперты зафиксировали нагрев адаптера EVject до 100 градусов Цельсия при использовании с кабелем Supercharger и током 420 ампер. Компания также обеспокоена потенциальным повреждением зарядных кабелей Supercharger.



Tesla требует запретить EVject называть свой продукт безопасным, запретить его импорт в США и взыскать с компании не менее 75 000 долларов в качестве компенсации. EVject позиционирует Escape Connector как "полностью совместимый" с автомобилями Tesla, использующими разъем NACS.