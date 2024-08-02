Смартфон получит мощный чипсет, продвинутые AI-функции и тройную камеру с Magic Eraser.

Google планирует представить новую линейку смартфонов Pixel 9 уже в этом месяце, включая второе поколение складного устройства - Pixel 9 Pro Fold. Недавно в сеть попало предполагаемое промо-видео новинки, раскрывающее ключевые особенности гаджета.



Согласно утечке, Pixel 9 Pro Fold будет оснащен 8-дюймовым основным и 6,3-дюймовым внешним дисплеями с тонкими рамками. Устройство получит чипсет Google Tensor G4, 16 ГБ оперативной памяти и тройную камеру с основным 48-мегапиксельным сенсором.



Особый акцент в видео сделан на возможностях искусственного интеллекта Gemini и продвинутых функциях камеры, включая Magic Eraser. Также подчеркивается надежность механизма складывания.



Ожидается, что официальная презентация и начало предзаказов Pixel 9 Pro Fold состоятся 13 августа. Смартфон будет работать на актуальной версии Android с интегрированными ИИ-функциями проекта Gemini.