Инновационные строительные блоки из отходов ускорят восстановление инфраструктуры в зонах бедствий.

© Мини-фабрика от Mobile Crisis Construction (Источник: MCC)

Компания Mobile Crisis Construction из Западной Австралии разработала инновационное решение для быстрого восстановления инфраструктуры в зонах бедствий и конфликтов. Их мобильная фабрика, размещенная в стандартном транспортном контейнере, способна производить до 8000 строительных блоков в день из местных обломков и мусора.



Уникальность этих блоков заключается в их конструкции, напоминающей детали LEGO. Они соединяются без использования раствора, что упрощает процесс строительства даже для неквалифицированных рабочих.



Фабрика перерабатывает щебень, пластик, стекло и другие отходы, смешивая их с небольшим количеством цемента и воды. Производительность установки позволяет за неделю создать материалы для постройки школы или нескольких жилых домов.

Компания заявляет, что в ближайшее время одна из таких фабрик будет отправлена на Западную Украину для помощи в восстановлении разрушенной инфраструктуры.