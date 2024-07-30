Бывший сотрудник раскрыл, что Gen-3 использовала нелицензионные фильмы и видео с YouTube.

Компания Runway, создатель нейросети Gen-3 для генерации видео, оказалась в центре скандала. Бывший сотрудник раскрыл изданию 404media, что модель обучалась на пиратских фильмах и YouTube-видео без разрешения правообладателей.



По словам источника, датасет включал нелицензионные копии фильмов крупных студий и ролики популярных YouTube-блогеров. Для массового скачивания контента компания использовала специальные инструменты и прокси-серверы.



Журналисты подтвердили эту информацию, обнаружив, что Gen-3 может генерировать контент в стиле конкретных блогеров. После обращения к Runway модель перестала реагировать на такие запросы.



Нейросеть была представлена в июне 2024 года, а публичный доступ открылся в начале июля. Runway пока не прокомментировала ситуацию.