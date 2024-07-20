Ученые NASA удивлены снимком марсианского "снеговика" из камней и пыли.

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Недавно марсоход Perseverance, исследующий кратер Езеро на Марсе, передал на Землю любопытный снимок. На фотографии, сделанной камерами Mastcam-Z, запечатлено скопление камней, напоминающее небольшого "снеговика".



Ученые NASA отмечают, что этот "снеговик", конечно, далек от земного собрата и состоит скорее всего из пыли и камней.



Напомним, что Perseverance находится на Марсе с февраля 2021 года. За это время он сделал множество открытий и передал на Землю ценные научные данные, фотографии и образцы марсианской породы.