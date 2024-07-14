Sphere в Лас-Вегасе: Новая Эра Визуальных Развлечений с Nvidia
Инновационный развлекательный комплекс Sphere в Лас-Вегасе использует передовые технологии Nvidia для создания уникального визуального опыта. Ключевые особенности проекта:
1. Оборудование:
- 150 графических процессоров Nvidia RTX A6000
- Сетевое подключение через DPU BlueField и NICS Nvidia ConnectX-6 Dx
- Потоковая передача с помощью Nvidia DOCA Firefly и Rivermax
2. Характеристики дисплеев:
- Внутренний экран: разрешение 16x16k, трехслойный
- Внешний экран: 1,2 миллиона программируемых светодиодов
- Общая площадь экранов: 750 000 кв. футов (69 677 кв. м)
3. Производительность:
- Частота кадров: до 60 FPS
- Задержка: 5 мс или меньше
- Скорость передачи данных: 300 ГБ/с
4. Разработка контента:
- Sphere Studios в Бербанке, Калифорния
- Камера "Big Sky": несжатые изображения 18K, 120 FPS
- Обработка на серверах Lenovo с графическими процессорами Nvidia A40
Проект Sphere демонстрирует впечатляющие возможности современных технологий визуализации и обещает стать новым стандартом в индустрии развлечений.
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