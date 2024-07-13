Космическое агентство NASA представило новое изображение, полученное космическим телескопом Джеймса Уэбба (JWST), в честь двухлетия публикации первых снимков с этого инструмента.

© NASA, ESA, CSA, STScI

Космическое агентство NASA представило новое изображение, полученное космическим телескопом Джеймса Уэбба (JWST), в честь двухлетия публикации первых снимков с этого инструмента. Фотография, названная "Пингвин и Яйцо", запечатлела две взаимодействующие галактики, известные как Arp 142.



Объекты находятся на расстоянии 326 миллионов световых лет от Земли и расположены в 100 000 световых лет друг от друга. По данным NASA, их первое сближение произошло 25-75 миллионов лет назад, что вызвало активное звездообразование в галактике "Пингвин".



Исследования показывают, что в "Пингвине" ежегодно формируется 100-200 новых звезд, что значительно превышает темпы звездообразования в нашем Млечном Пути. "Пингвин" ранее был спиральной галактикой, а "Яйцо" представляет собой эллиптическую галактику с более старыми звездами.

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JWST, преемник телескопа Хаббл, обладает уникальными возможностями для наблюдения за удаленными объектами и ранней Вселенной благодаря своей конструкции из 18 зеркал. Телескоп предоставляет ученым новые данные о формировании звезд, расширении Вселенной и атмосферах экзопланет.



Астрономы отмечают, что JWST значительно расширил возможности наблюдений, позволяя изучать объекты на расстояниях в десятки световых лет в ранней Вселенной.