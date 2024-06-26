Утечки раскрывают детали юбилейной модели умных часов с расширенным функционалом и дизайном.

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По данным из неофициальных источников, компания Apple готовит к выпуску новую модель умных часов, предположительно названную Apple Watch X. Эта модель может быть приурочена к десятилетию линейки Apple Watch.



Согласно утечкам CAD-рендеров, Apple Watch X могут получить 2-дюймовый экран, что превосходит размеры дисплеев текущих моделей Series 9 (1,7 дюйма) и Ultra (1,93 дюйма). При этом размеры корпуса ожидаются в пределах 46 x 39,7 x 11,6 мм, что помещает новую модель между Series 9 и Ultra по габаритам.



Предполагается, что часы сохранят традиционные элементы управления - цифровую корону и боковую кнопку. Ожидаемая дата анонса - осеннее мероприятие Apple, совместно с презентацией iPhone 16.



Аналитики также прогнозируют ряд новых функций, включая мониторинг кровяного давления и апноэ сна. Однако официального подтверждения этой информации пока нет.



Стоит отметить, что данные сведения основаны на неподтвержденных источниках и слухах. Точные характеристики и дизайн новой модели Apple Watch станут известны только после официального анонса компании.