Несмотря на жесткую конкуренцию, Huawei упрочнил лидерство на китайском рынке смартфонов благодаря высокому спросу на свои новые 5G-устройства.

Во время торгового фестиваля «618» в 2024 году (21-24 неделя) Huawei упрочил свои позиции на китайском рынке смартфонов. Согласно данным аналитической компании Counterpoint, продажи Huawei выросли на 42,4% в годовом исчислении благодаря высокому спросу на новые 5G-устройства, такие как телефоны серий Mate 60 и Pura 70.



При этом Huawei предложила наименьшие скидки на свою продукцию по сравнению с конкурентами, но все равно получила огромную поддержку потребителей. Большинство устройств Huawei занимали верхние строчки списка продаж на протяжении всего торгового фестиваля.



Новая серия Pura 70, запущенная в апреле, также привлекла внимание пользователей благодаря впечатляющим функциям ИИ и передовым техническим характеристикам. Модели Pura 70 смогли обойти таких конкурентов, как iPhone 15 Pro Max, в категории "высококлассных" смартфонов.



Другие китайские производители, такие как Vivo и Xiaomi, также показали хорошие результаты во время фестиваля «618». Vivo занял второе место с ростом на 12,6% в годовом исчислении, а Xiaomi - третье, продемонстрировав такие же темпы роста, что и Vivo. Успех этих компаний был обусловлен популярностью их флагманских и среднебюджетных моделей.



В то же время Apple вошла в пятерку лидеров, но ее рост составил всего 2,7%. Значительные скидки на iPhone помогли компании занять пятое место, но ей по-прежнему не удается достичь новых высот на фоне жесткой конкуренции со стороны Huawei и других китайских брендов.



В целом, продажи смартфонов в Китае выросли на 6,8% в годовом исчислении в 2024 году, что является хорошим знаком для местного рынка и указывает на его восстановление. Counterpoint ожидает дальнейшего однозначного роста в этом году.