Чистая прибыль Toyota удвоилась благодаря сильным продажам и выгодному курсу йены, но компания сталкивается с вызовами отрасли.

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Чистая прибыль Toyota Motor Corp. за финансовый год, закончившийся в марте, удвоилась по сравнению с предыдущим годом. Этому способствовали сильные продажи автомобилей и выгодный обменный курс йены.



Годовая прибыль Toyota составила 4,9 триллиона йен (31,9 миллиарда долларов США), что значительно превысило собственный прогноз компании в 4,5 триллиона йен. Продажи выросли на 21% до 45 триллионов йен (290 миллиардов долларов США). Глобальные продажи Toyota достигли 9,4 миллиона автомобилей по сравнению с 8,8 миллиона в предыдущем году.



Слабый курс йены стал большим преимуществом для Toyota, которая экспортирует такие популярные модели, как Camry, Prius и Lexus. Средний курс доллара США за последний финансовый год составил 145 йен, что выше показателя 135 йен годом ранее.



Компания ожидает, что в текущем финансовом году продажи достигнут 9,5 миллиона автомобилей, при этом рост прогнозируется на рынках США и Азии. Toyota также планирует сделать ключевые инвестиции в исследования и разработки технологий для обеспечения долгосрочного роста.



Несмотря на успехи, Toyota сталкивается с вызовами, связанными с радикальными изменениями в автомобильной отрасли, такими как переход на электромобили. Компания заявила, что ей необходимо "укреплять почву, на которой она стоит", чтобы сохранить свою репутацию в области безопасности и качества.