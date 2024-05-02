Microsoft работает над решением проблемы с VPN-подключением, но пока не выпустила исправление.

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Компания Microsoft признала, что апрельские обновления Windows 10 и Windows 11 могут вызывать сбои в работе VPN-подключений. Проблема затрагивает как обязательные обновления безопасности, так и необязательные обновления, выпущенные в апреле 2023 года.



Microsoft сообщила, что "устройства Windows могут столкнуться со сбоями VPN-подключения" после установки этих обновлений. Компания работает над решением проблемы, но пока не предоставила официального исправления.



Кроме того, обновление KB5036893 для Windows 11 и KB5036892 для Windows 10 также содержат ошибку, которая может приводить к ошибке 0x80070520 при изменении изображения профиля учетной записи. Microsoft заявила, что работает над устранением этой проблемы.



Проблемы с VPN-подключениями после обновлений Windows наблюдались и ранее. Некоторые пользователи сообщали о снижении скорости VPN после установки предыдущих обновлений.



Microsoft отметила, что данная проблема может затрагивать не только Windows 10 и 11, но и серверные платформы вплоть до Windows Server 2008. Компания работает над решением, но пока не предоставила сроков выхода исправления.