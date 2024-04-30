Polestar и StoreDot демонстрируют прорыв в сверхбыстрой зарядке электромобилей.

Компания Polestar, совместно с израильским стартапом StoreDot - пионером в области аккумуляторов с быстрой зарядкой, успешно продемонстрировали применение технологии StoreDot Extreme Fast Charging (XFC) в автомобиле.



Во время испытаний, прототип Polestar 5 был заряжен с 10% до 80% всего за 10 минут. Скорость зарядки при этом достигала пика более 370 кВт к концу процесса. Это стало первым в мире случаем применения технологии сверхбыстрой 10-минутной зарядки с 10% до 80% в функционирующем электромобиле, а не в лабораторных условиях.



Используемый в демонстрации аккумуляторный блок емкостью 77 кВтч может быть модернизирован до 100 кВтч, что позволит увеличить запас хода электромобиля среднего размера до 320 км после 10-минутной зарядки. Технология XFC от StoreDot использует кремниевые аноды, обеспечивающие высокую плотность энергии без необходимости в специальных системах охлаждения.



Эксперты также отмечают высокую степень пригодности к вторичной переработке и ремонтопригодность экспериментальной батареи XFC. Кроме того, данная технология совместима с существующей инфраструктурой зарядки постоянным током мощностью 350 кВт и выше.