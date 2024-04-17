Япония нацелилась на технологических гигантов, предлагая многократно увеличить штрафы за нарушение антимонопольного законодательства. Это новая веха в глобальной борьбе за справедливый цифровой рынок.

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Комиссия Японии по справедливой торговле (FTC) предложила внести серьезные изменения в антимонопольное законодательство страны, нацеленные на крупные технологические компании, такие как Apple.



Предлагаемые поправки направлены на борьбу с антиконкурентной практикой, в частности, на запрет несправедливого ограничения доступа к магазинам приложений. Компаниям, уличенным в таких нарушениях, грозят штрафы в размере до 20% от соответствующих продаж в Японии. Это значительно превышает действующий максимум в 6%.



Более того, для злостных нарушителей предлагается ввести еще более крупные штрафы - до 30% от объема продаж в затронутых областях.



Цель таких мер - создать более конкурентные условия на цифровом рынке и не позволять технологическим гигантам отдавать предпочтение собственным сервисам и продуктам на своих платформах. Это может включать требование разрешить альтернативные магазины приложений и платежные системы.



Предложение FTC ожидается к рассмотрению законодателями в ближайшие недели. В случае принятия новых правил технологические компании будут вынуждены адаптировать свои бизнес-практики к более строгим антимонопольным нормам.



Данная инициатива Японии перекликается с недавними действиями Европейского союза по регулированию цифровых рынков, что может спровоцировать пересмотр подходов к контролю над крупными технологическими игроками в других странах.