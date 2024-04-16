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Несмотря на постоянное развитие технологий, Apple до сих пор придерживается 8 ГБ оперативной памяти в качестве стандартной конфигурации для своих ноутбуков MacBook. Эта тенденция сохраняется даже в последних моделях MacBook Air и Pro на базе процессоров M3.



Впервые Apple начала поставлять свои ноутбуки с 8 ГБ ОЗУ в 2016 году, что стало серьезным улучшением по сравнению с предыдущим стандартом в 4 ГБ. Однако с тех пор компания не изменила этот базовый комплект, несмотря на прошедшее десятилетие.



В недавнем интервью представители Apple пытались защитить этот выбор. По словам старшего менеджера по маркетингу продуктов Эвана Байза, 8 ГБ "достаточно для повседневных задач, таких как веб-серфинг и легкое редактирование". Вице-президент по разработке аппаратного обеспечения добавил, что чипы Apple позволяют максимально эффективно использовать эту память.



Тем не менее, некоторые пользователи, в особенности владельцы более производительных моделей MacBook Pro, отмечают, что 8 ГБ может оказаться недостаточно для более сложных задач, таких как видеомонтаж или работа с тяжелыми приложениями. В этом случае эксперты считают, что Apple следует перейти на 16 ГБ ОЗУ в качестве нового стандарта для всей линейки своих ноутбуков.