Новый релиз Samsung - телевизоры Crystal 4K для рынка Индии
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Компания Samsung представила в Индии свою новую линейку телевизоров Crystal 4K на 2024 год. Линейка включает три модели: Crystal 4K Vivid, Crystal 4K Vision Pro и Crystal 4K Vivid Pro, с диагоналями экранов от 43 до 75 дюймов. Телевизоры оснащены ЖК-панелями с частотой обновления 60 Гц и поддерживают 1,07 миллиарда цветов, а также стандарт HDR10+.
Ключевые особенности:
- Процессор Crystal 4K для масштабирования контента до 4K
- 16-битная 3D-цветопередача, автоматический игровой режим и технология Motion Xcelerator
- Поддержка голосовых помощников Samsung Bixby и Amazon Alexa
- Доступ к Samsung TV Plus с более чем 100 бесплатными каналами
- Новый пульт дистанционного управления SolarCell, заряжаемый от солнечного света
Цены и доступность:
- Цены на модели линейки Crystal 4K варьируются от 32 990 до 35 990 рупий
- Телевизоры доступны для покупки на Amazon, Flipkart и Samsung.com
- Предлагается 2-летняя гарантия, включающая 1 год на весь телевизор и 2-й год только на панель дисплея
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