Компания Samsung представила в Индии свою новую линейку телевизоров Crystal 4K на 2024 год. Линейка включает три модели: Crystal 4K Vivid, Crystal 4K Vision Pro и Crystal 4K Vivid Pro, с диагоналями экранов от 43 до 75 дюймов. Телевизоры оснащены ЖК-панелями с частотой обновления 60 Гц и поддерживают 1,07 миллиарда цветов, а также стандарт HDR10+.



Ключевые особенности:

- Процессор Crystal 4K для масштабирования контента до 4K

- 16-битная 3D-цветопередача, автоматический игровой режим и технология Motion Xcelerator

- Поддержка голосовых помощников Samsung Bixby и Amazon Alexa

- Доступ к Samsung TV Plus с более чем 100 бесплатными каналами

- Новый пульт дистанционного управления SolarCell, заряжаемый от солнечного света



Цены и доступность:

- Цены на модели линейки Crystal 4K варьируются от 32 990 до 35 990 рупий

- Телевизоры доступны для покупки на Amazon, Flipkart и Samsung.com

- Предлагается 2-летняя гарантия, включающая 1 год на весь телевизор и 2-й год только на панель дисплея