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Новые бизнес-ноутбуки Lenovo ThinkPad: мощь, устойчивость, доступность

Новые ThinkPad L и X13: мощь, доступность, забота о планете.
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Компания Lenovo представила новые модели бизнес-ноутбуков ThinkPad серий L и X13. Новинки отличаются улучшенной ремонтопригодностью, более широким применением переработанных материалов, эффективным управлением энергопотреблением, а также мощными процессорами со встроенными средствами безопасности.

Ноутбуки ThinkPad L и X13 выпускаются в различных форм-факторах, включая 13-дюймовые модели с обычным и трансформируемым дизайном, 14-дюймовый ноутбук и новый 16-дюймовый ThinkPad L16. Опционально доступна 5-мегапиксельная веб-камера для качественных видеоконференций. Дисплеи с соотношением сторон 16:10 обеспечивают комфортную работу, а поддержка до 64 ГБ оперативной памяти позволяет эффективно выполнять множество задач.

Система охлаждения с задним расположением вентиляционных отверстий предотвращает перегрев при длительной нагрузке. Некоторые модели поддерживают Wi-Fi 7, 4G LTE и 5G sub6. Новые ноутбуки оснащаются процессорами Intel Core Ultra с Intel vPro или AMD Ryzen PRO 7030 Series и оптимизированы для работы с Windows 11.

Lenovo продолжает работу над снижением негативного влияния на окружающую среду и переходу к экономике замкнутого цикла. Новые ThinkPad более ремонтопригодны для сокращения электронных отходов. Применяется технология 3M для повышения яркости экрана при сниженном энергопотреблении. Добавлены тактильные метки на клавиатуре для большей инклюзивности.

Офис Lenovo по вопросам разнообразия продукции (PDO) сотрудничает с различными группами пользователей, включая школу для слепых, чтобы лучше понять потребности людей с нарушениями зрения. В партнёрстве с Microsoft внедрены новые тактильные метки на клавиатуре, устанавливающие новые отраслевые стандарты доступности.

Ноутбуки ThinkPad T14 Gen 5, T14s Gen 5 и L14 Gen 5 оснащаются дисплеями с оптической плёнкой 3M на основе технологии DBEF. Это позволило повысить яркость экрана до 400 нит вместо 300 при снижении энергопотребления на 16%.

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Теги

ноутбуки lenovo windows 11 бизнес производительность доступность thinkpad wifi 7 4g lte устойчивость
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