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Шведская компания Truecaller внедряет функцию на базе ИИ для борьбы со спам-звонками
Truecaller запускает ИИ против спама: новый алгоритм фильтрации звонков для защиты пользователей Android Premium.

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Шведская компания Truecaller, разработчик популярного приложения для определения номеров телефонов, объявила о запуске новой функции на основе искусственного интеллекта (ИИ) для улучшения защиты пользователей от спамеров и потенциальных мошенников. Обновление "Max", доступное для пользователей Android Premium, использует алгоритмы ИИ для фильтрации входящих звонков от неразрешенных контактов или номеров, подозреваемых в рассылке спама.

В отличие от предыдущей версии, которая полагалась на базу данных номеров, отмеченных как спам, новая функция способна идентифицировать потенциально нежелательные звонки даже от номеров, не включенных в эту базу. Однако из-за ограничений Apple данное обновление недоступно для пользователей iPhone, которым Truecaller предлагает более базовое решение на основе CallKit.

Компания, имеющая более 374 миллионов пользователей по всему миру, ежегодно блокирует от 38 до 40 миллиардов спам-звонков. Внедрение новой технологии на базе ИИ является частью стратегии Truecaller по привлечению большего числа пользователей к премиум-подпискам стоимостью 9,99 долларов США в месяц. Этот шаг особенно важен на фоне 4-процентного снижения годовой выручки компании в 4 квартале, которая составила 41,52 миллиона долларов.

Стоит отметить, что Индия, крупнейший рынок для Truecaller с 259 миллионами подписчиков, рассматривает возможность внедрения подобной службы определения номеров во все телекоммуникационные сети страны для эффективной борьбы со спамом.

#android #технологии #безопасность #ios #мобильные устройства #приложения #защита от мошенников #исскуственный интеллект #спам звонки #телекомуникации
Источник: news.ng
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