Сертифицирован новый комплект разработчика Xbox в Южной Корее. Microsoft готовит сюрприз для геймеров.

18 марта Национальное агентство радиоисследований Южной Кореи одобрило новый комплект разработчика Xbox с модельным номером 2089. Об этом впервые сообщил ресурс Xbox News for Koreans. Комплект был произведен в Китае и Вьетнаме.



По законам Южной Кореи, все электронные устройства должны получить сертификацию агентства, подтверждающую отсутствие риска для радиоволновой среды. Без этого сертификата использование устройства в стране запрещено. После одобрения новый комплект разработчика Xbox может легально применяться на территории Южной Кореи и, вероятно, вскоре будет распространен среди местных разработчиков игр.



Пока неизвестно, относится ли данный комплект к новому поколению Xbox или это давно обсуждаемое обновление консоли среднего поколения. Тем не менее, это является еще одним подтверждением заявлений Microsoft о том, что консоли Xbox Series X|S не станут последними системами компании.



Недавно также появились слухи о полностью цифровой белоснежной консоли Xbox Series X, запуск которой ожидается этим летом. Однако Microsoft пока воздерживается от комментариев по этому поводу и не отвечает на многочисленные запросы о данной системе.



Для сравнения, комплекты разработчиков Xbox Series X|S были сертифицированы в Южной Корее в июне 2020 года, за несколько месяцев до официального выпуска консолей в ноябре того же года.