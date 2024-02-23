Китайская компания Xiaomi анонсировала новый игровой ноутбук Redmi G Pro 2024 и начала его предзаказ, однако пока не раскрыла информацию о цене, характеристиках и дизайне устройства. Полные подробности о ноутбуке будут представлены только 4 марта на официальной презентации.



Президент Xiaomi Лу Вейбинг заявил, что Redmi G Pro 2024 станет самым мощным игровым ноутбуком в ценовом сегменте до 10 тысяч юаней (около 128 тысяч рублей). По слухам, в топовой конфигурации будут установлены процессор Intel Core i9-14900HX и видеокарта Nvidia GeForce RTX 4070.



Однако ранее в бенчмарке Geekbench появлялась версия с менее производительным железом: чипом Intel Core i5-14500HX и GPU Nvidia GeForce RTX 4060. Возможно, ноутбук выйдет в нескольких модификациях.