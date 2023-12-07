Возможный анонс продолжения God of War на The Game Awards 2023. Ходят слухи о анонсе DLC или полусиквела God of War Ragnarok на мероприятии.

На ежегодной церемонии The Game Awards, которая пройдет завтра, ожидается ряд крупных анонсов и раскрытий деталей уже анонсированных, но еще не полностью представленных игр. Как заявляли ранее разработчики из Naughty Dog, у них в работе сейчас несколько проектов, информация о которых может появиться на мероприятии.



Хотя пока нет конкретных оснований полагать, что студия Santa Monica Studios привезет на The Game Awards анонсы, ходят слухи о возможном анонсе DLC или полусиквела для God of War Ragnarok. Эта игра вышла чуть более года назад, поэтому полноценного сиквела ждать еще долго. Однако студия могла начать разработку дополнения или отдельной небольшой игры по мотивам серии, действие которой происходило бы в тех же декорациях.



Также на мероприятии ожидаются анонсы Death Stranding 2 и Elden Ring. Завтра станет известно, насколько обоснованны были эти ожидания.