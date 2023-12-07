Apple анонсирует новые модели iPad и MacBook в 2024 году: iPad Air увеличится до 12,9 дюймов, iPad Pro получит экран OLED и чип M3, а MacBook Air - опцию с диагональю 15 дюймов.

Как сообщают информированные источники, компания Apple планирует анонсировать обновленные модели нескольких своих продуктов, включая iPad и MacBook Air, в начале следующего года.



В частности, впервые в истории линейка iPad Air будет представлена в двух размерах - традиционном 10,9 дюйма и новом 12,9 дюйма, который ранее был доступен только для моделей iPad Pro. Планируется выпуск версий как с поддержкой Wi-Fi, так и с поддержкой сотовой связи.



Также ожидается серьезное обновление iPad Pro с новым чипом M3 и экраном на основе технологии OLED. Экран сможет отображать больше цветов и обеспечит повышенную контрастность, яркость и частоту обновления кадров. В линейке iPad Pro ожидается четыре модели: 11 и 13 дюймов, с Wi-Fi и сотовой связью.



Что касается MacBook, то здесь ожидаются новые 13-дюймовая и 15-дюймовая модели MacBook Air на базе чипа M3.



Выход новых iPad запланирован примерно на конец марта 2024 года, MacBook должны появиться чуть раньше. Кроме того, Apple рассчитывает на успех своего первого AR-шлема Vision Pro, анонс которого также ожидается в начале 2024 года.