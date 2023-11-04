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Игрок Starfield представил космический корабль необычной формы
Кабина пилота расположена в задней части, что обеспечивает защиту от атак противника.

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По словам пользователя Reddit под ником Luckydog12, он представил свой космический корабль необычной формы в игре Starfield. Корабль выглядит как две орбитальные станции, соединенные мостом, а кабина пилота расположена в задней части корабля.

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Автор назвал свой дизайн «почти читерским». Особенностью корабля является его узкая раздвоенная форма, которая мешает противникам точно стрелять по кораблю.

В видеоролике пользователь демонстрирует, как его противник пытается атаковать центральную часть корабля, где, по логике, должен находиться пилот. Однако искусственный интеллект не осознаёт отсутствие пилота и продолжает стрельбу в пустое пространство.

Игроки обнаружили ответ сотрудника Bethesda на отрицательный отзыв игрока Starfield в Steam второго ноября. Представители компании заявили, что пустота космоса в игре была задумана как концепция, дающая возможность почувствовать себя маленьким и незначительным.

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Starfield была выпущена для PC и Xbox Series X | S 6 сентября текущего года. На текущий момент игра имеет 68 % положительных отзывов в сервисе Steam, что делает её самой низко оценённой игрой Bethesda в этом сервисе.

#игры #xbox #starfield #bethesda #rpg
Источник: reddit.com
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