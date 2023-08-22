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В рамках усилий по увеличению пользовательской базы и созданию конкуренции для социальной сети Twitter, компания Meta Platforms готовится к запуску веб-версии своего нового текстового социального сервиса - Threads.



Согласно источникам, веб-версия Threads будет предложена с улучшенными возможностями для бизнесов, корпоративных аккаунтов, спонсоров и журналистов. Генеральный директор Instagram, Адам Моссери, подтвердил, что запуск произойдет в ближайшее время, хотя точная дата пока не уточнена.



После дебюта в июле как мобильное приложение для Android и iOS, Threads быстро набрала 100 миллионов пользователей, но затем их число сильно сократилось. В ответ на это, Meta внедрила ряд функций для улучшения функционала Threads, включая уведомления о постах конкретного аккаунта и просмотр ленты в хронологическом порядке. В разработке также находится новый инструмент поиска.



Запуск веб-версии Threads, как ожидается, поможет увеличить привлечение пользователей и откроет новые возможности для долгосрочного монетизирования Meta. В отличие от мобильной версии, веб-версия Threads предоставляет более широкие возможности для сбора данных и мониторинга аналитики.