Meta Platforms готовит веб-версию Threads в ответ на конкуренцию с Twitter
реклама
В рамках усилий по увеличению пользовательской базы и созданию конкуренции для социальной сети Twitter, компания Meta Platforms готовится к запуску веб-версии своего нового текстового социального сервиса - Threads.
Согласно источникам, веб-версия Threads будет предложена с улучшенными возможностями для бизнесов, корпоративных аккаунтов, спонсоров и журналистов. Генеральный директор Instagram, Адам Моссери, подтвердил, что запуск произойдет в ближайшее время, хотя точная дата пока не уточнена.
После дебюта в июле как мобильное приложение для Android и iOS, Threads быстро набрала 100 миллионов пользователей, но затем их число сильно сократилось. В ответ на это, Meta внедрила ряд функций для улучшения функционала Threads, включая уведомления о постах конкретного аккаунта и просмотр ленты в хронологическом порядке. В разработке также находится новый инструмент поиска.
Запуск веб-версии Threads, как ожидается, поможет увеличить привлечение пользователей и откроет новые возможности для долгосрочного монетизирования Meta. В отличие от мобильной версии, веб-версия Threads предоставляет более широкие возможности для сбора данных и мониторинга аналитики.
реклама
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила