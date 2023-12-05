Умер последний чеченский ветеран ВОВ
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2 декабря скончался последний живой ветеран-участник Великой Отечественной войны из Чеченской Республики, Юнус Абдулшаидов. Ему было 102 года.
Родившийся в 1921 году, он был призван в Красную армию в 1941 году из своего селения Согунты. Юнус Абдулшаидов воевал на различных направлениях, включая оборону Киева, Сумска, Харькова, Курска и Воронежа. За боевые заслуги ему были вручены орден Отечественной войны 2-й степени, орден "Красной Звезды", медали "За Отвагу", "За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.", медаль "Маршал Жуков" и другие.
Юнус Абдулшаидов воспитал пять детей и имеет многочисленное потомство - 21 внук, 47 правнуков и трое праправнуков. Его имя носит местная школа, сельская мечеть, а также улица, на которой он жил.
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