Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

Until Dawn — кино не для критиков

Экранизация Until Dawn — плохой рейтинг, но кино работает лучше, чем кажется.
[ ] для раздела Блоги
1
1

Until Dawn наконец добрался до большого экрана — и тут же отхватил по полной. Рейтинг на старте пошёл в минус, критики пожали плечами, а обзорщики пишут, что это "опять экранизация для галочки". Проблема в другом: кино неплохое. Просто не для тех, кто пришёл за новым словом в жанре.

Это вполне внятный ужастик на основе игры, которую многие помнят как интерактивный слэшер с ветвлениями, подростками и духом Крик + Пила. Фильм пошёл в том же направлении — не притворяясь чем-то большим. Да, упрощён сюжет, да, здесь нет тонкой психологической драмы. Но зато есть атмосфера, структура, узнаваемая подача. И, что особенно ценно — ощущение игры. Не в лоб, не по сценам, а по духу. Знакомо, но не дёшево.

Весь фильм чувствуется как реверанс в сторону Хижины в лесу. Та же ирония над жанром, те же приёмы "вроде всё по клише, но не совсем". Только здесь это не постмодерн, а скорее ремесло. Снято нормально, сыграно — тоже без провалов. Диалоги иногда деревянные, но это как раз часть жанра. В слэшере с кучей смертей никто не ждёт шекспировских монологов.

Почему такой низкий рейтинг? Потому что не оправдал ожидания. Те, кто не играл — не поняли, зачем вообще это смотреть. Те, кто играл — ждали копирования сцена в сцену. А получилось ни то ни другое. Но если выключить ожидания и просто смотреть — работает. Особенно на фоне потока бессмысленных хорроров, где сюжет на салфетке, а актёры как из подвала.

Until Dawn — это не откровение и не поворот в жанре. Это добротный жанровый фильм, который чувствует материал, из которого вырос, и не пытается быть кем-то другим. И именно поэтому его стоит смотреть. Уверенные 7 из 10 песочных часов.

Telegram-канал @overclockers_news - теперь в новом формате. Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!
Telegram-канал @overclockers_news - обновлённый формат нашего канала. Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!
Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

кино хоррор until dawn кино 2025
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор игрового ноутбука ASUS ROG Strix G18 (G815) 2025
+
Обзор зарядных устройств Ugreen Nexode UNO 65W 3-Port GaN Fast Charger (CD361)
1
Обзор умного кошачьего лотка AmiCura Cura X1
13
Обзор мини-ПК Khadas Mind 2
6
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 5080 Vanguard SOC (Launch Edition)
14
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG B860 Tomahawk WIFI
5
Обзор планшетного компьютера Blackview MEGA 8
9
Обзор и тестирование блока питания MSI MPG A1000GS PCIE5
6
Обзор и тестирование процессорной СВО MSI MAG CoreLiquid A15 360
3
Ретроклокинг: Rise, Rise, Rise – уникальный процессор на Socket 7 с пасхалкой внутри
15
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В России было запущено новое металлургическое предприятие после 12 лет строительства
+
Турция продаст Индонезии 48 истребителей KAAN собственного производства
2
Microsoft выпускает экстренный патч KB5063060 для решения проблем с играми в Windows 11 24H2
3
Sony готовит новую портативную консоль PlayStation с 16 ГБ оперативной памяти и чипом AMD RDNA5/UDNA
2
К разработке самого большого транспортного самолета привлекли новых участников
+
Новый SSD-накопитель E2 Petabyte может ускорить переход от жестких дисков
+
Nintendo Switch 2 разряжается за 2-3 часа независимо от запускаемых игр
3
Capcom подтвердила, что картриджи для Switch 2 содержат только коды активации, а не игры
1
На рынке появится полноприводный самосвал КАМАЗ-65959 за 11 млн рублей
+
Poco F7 с чипом Snapdragon 8s Gen 4 показал слабую производительность в тестах Geekbench
+
Разработчики LibreOffice советуют перейти с Windows на Linux на фоне окончания поддержки Windows 10
11
Крупное визуальное обновление Android 16 может выйти 3 сентября
+
Роскосмос построит первую ядерную электростанцию на Луне
5
Volkswagen и Узавтопром запустят производство новых автомобилей
+
Китайская Leapmotor считает, что $7000 станут нормальной ценой для электрического кроссовера
3
Потребительские процессоры AMD Zen 7 получат до 32 ядер и существенный прирост тактовой частоты
+
Производители полупроводников сталкиваются с проблемами при строительстве заводов в США
+
Sony начала возвращать геймерам деньги за проблемную игру MindsEye
+
Infinix GT 30 Pro с AMOLED-дисплеем 144 Гц и чипсетом Dimensity 8350 Ultimate появился в продаже
+
Palit разыграет RTX 5080 в стилистике Doom: The Dark Ages, созданную благодаря проекту Palit Maker
+

Популярные статьи

Как GeForce RTX 5070 стала самой популярной в Steam, и почему геймеры не берут GeForce RTX 5060
8
Почему вам не нужна видеокарта с 8 Гб памяти и как старая материнка с PCIe 3 обнуляет любой апгрейд
92
Сказ о том, как севшая батарейка биоса мне мозги пудрила
22
Краткий обзор сериалов «Ледокол» и «Этернавт»
2
От DLSS до самообмана — что не так с российскими геймерами в 2025 году
20
Собираем продвинутый ПК 2025 года для QuadHD-гейминга в бюджете до 150 тысяч рублей
5
Обзор игрового ноутбука ASUS ROG Strix G18 (G815) 2025
+
Как собрать быстрый игровой ПК для онлайн-игр и киберспорта или когда 8 ГБ видеопамяти достаточно
3
Рассматриваю реакции поклонников Linux на неудобные статьи в сети. Часть 1
4
Xbox и Microsoft ведут опасную игру — монополизация рынка ПК и удар по геймерам
3

Сейчас обсуждают

VRoman
19:20
Не дешевле ли подержанный 5700-5800X3D взять?
AMD выпустила Ryzen 5 5500X3D — новый 3D V-Cache процессор для платформы AM4
VRoman
19:18
Разгон по шине кто-то давал для Zen3 X3D? Там максимум 2,5 к 100 МГц можно прибавить.
AMD выпустила Ryzen 5 5500X3D — новый 3D V-Cache процессор для платформы AM4
swr5
19:18
Картах AMD такие ядра есть, но они называются по другому - RA (Ray Accelerator). AI блоки тоже есть и они вполне неплохо генерят картинки в AMUSE AMD.
Radeon RX 9090 XT с 32 ГБ памяти и ценой в 1000 долларов сможет соперничать с Geforce RTX 4090
ebatoryi
19:14
информации с 6 утра нет на риановостях.Вот эта херня только висит сегодня 13.06.2025.
Марко Рубио назвал удары армии Израиля по Ирану «односторонними действиями»
seamen
19:07
ошибка при установке, в Параметрах бесконечно просит скачать и установить, если автономным файлом то просто не устанавливается
Microsoft выпускает экстренный патч KB5063060 для решения проблем с играми в Windows 11 24H2
Сергей Евтухов
18:52
Какая-то желтушная статья. Что значит "незначительное"?
Hardware Unboxed более года проводит испытания на выгорание OLED монитора MPG 321URX
Сергей Анатолич
18:50
Там эти муд..ки из ес какие то ограничения по цене нефти из России ввести хотели...🤣 Ну, покупайте втридорога, дебилы.
Цены на нефть выросли на фоне израильских ударов по Ирану
Сергей Анатолич
18:46
То супер-пупер ракету ему, теперь вот машины летающие как в "Назад в будущее" подавай.🤣
Трамп подписал указ об ускорении внедрения летающих автомобилей в США
Сергей Анатолич
18:45
Да, это реально лучшая часть этой серии. Надеюсь с длс выйдет, там еще суббота и воскресенье добавлены. Но, я думаю опять ремастер выпустят, а этой игре уже ремейк полноценный нужен.
Анонсирован шутер Postal 2 Redux с улучшенной графикой и бесшовным игровым миром
Biggus Dickus
18:38
Альхам дулиля
Марко Рубио назвал удары армии Израиля по Ирану «односторонними действиями»
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем