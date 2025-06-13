Until Dawn наконец добрался до большого экрана — и тут же отхватил по полной. Рейтинг на старте пошёл в минус, критики пожали плечами, а обзорщики пишут, что это "опять экранизация для галочки". Проблема в другом: кино неплохое. Просто не для тех, кто пришёл за новым словом в жанре.

Это вполне внятный ужастик на основе игры, которую многие помнят как интерактивный слэшер с ветвлениями, подростками и духом Крик + Пила. Фильм пошёл в том же направлении — не притворяясь чем-то большим. Да, упрощён сюжет, да, здесь нет тонкой психологической драмы. Но зато есть атмосфера, структура, узнаваемая подача. И, что особенно ценно — ощущение игры. Не в лоб, не по сценам, а по духу. Знакомо, но не дёшево.

Весь фильм чувствуется как реверанс в сторону Хижины в лесу. Та же ирония над жанром, те же приёмы "вроде всё по клише, но не совсем". Только здесь это не постмодерн, а скорее ремесло. Снято нормально, сыграно — тоже без провалов. Диалоги иногда деревянные, но это как раз часть жанра. В слэшере с кучей смертей никто не ждёт шекспировских монологов.

Почему такой низкий рейтинг? Потому что не оправдал ожидания. Те, кто не играл — не поняли, зачем вообще это смотреть. Те, кто играл — ждали копирования сцена в сцену. А получилось ни то ни другое. Но если выключить ожидания и просто смотреть — работает. Особенно на фоне потока бессмысленных хорроров, где сюжет на салфетке, а актёры как из подвала.

Until Dawn — это не откровение и не поворот в жанре. Это добротный жанровый фильм, который чувствует материал, из которого вырос, и не пытается быть кем-то другим. И именно поэтому его стоит смотреть. Уверенные 7 из 10 песочных часов.