Начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

Здравствуйте, уважаемые читатели сайта Overclockers.ru. Данная заметка посвящена подбору процессора под видеокарту Zotac Nvidia GTX 750 1Gb LP. Прочитав множество статей и обзоров я в принципе имел приблизительное представление о том, какой процессор подойдёт, но хотелось самому лично так сказать «пощупать».

реклама

Зачем всё это надо? Дело в том, что данная карточка трудилась в моём компе верой и правдой уже несколько лет в связке с процессором Intel Core i7-2600S в корпусе SFF формата (вот в этом),и я задумал обновление на GTX 1650 LP. Карту можно было и продать, а можно было и засунуть в «обычный» корпус и продать, но тут меня попросили собрать максимально дешёвый компьютер, чтобы небольшой и иногда поиграть во что-то нетребовательное. Задача стояла специфическая – решил собирать, как мой SFF, но попроще.

Сразу скажу, что в обзоре не будет кучи тестов в миллионе актуальных супер-игр, как и не будет тестов в EXCEL. Будет только синтетика в 3DMARK11 и AIDA64, чтобы понять, на что ориентироваться.

реклама

Покопавшись на просторах интернета можно с лёгкостью найти платформу на 775 сокете за 1500-2000 рублей с каким-нибудь Pentium или Core 2 Duo в корпусе SFF, в который добавить чуть памяти до 8 гигабайт (а в некоторых случаях и добавлять не нужно) и поставить подходящий процессор – и получится компактная, достаточно производительная и самое главное дешёвая платформа. Но дело в том, что маленький корпус накладывает ограничения на тепловыделение компонентов. Это нужно иметь в виду.

Для тестов использовал две материнские платы. В корпусе будет однозначно mATX, но вот Asrock именно такого формата, которая у меня была в разгоне мне не понравилась, поэтому взял на тест ещё и Asus:

реклама

Asrock G31M-GS

реклама

ASUS P5B rev.1.03G – старый, но не бесполезный чипсет P965 позволяет не только запускать на ней XEON, но и разгонять его :)

реклама

Память в обоих случаях DDR2 800.

Жёсткий диск Hitachi 500Gb 7200.

Блок питания FSP на 450 ватт.

Процессоры:

модель частота кол-во ядер HT кэш примечание

Intel Pentium 4 640 3.2 GHz 1 да 2

Intel Pentium D 945 3.4 GHz 2 нет 4 Что ты такое?!

Intel Pentium E2180 2.0 GHz 2 нет 1

Intel Xeon E5430 2.6 GHz 4 нет 12

Intel Xeon X5450 3.0 GHz 4 нет 12

Intel Core i7-2600S 2.8 GHz 4 да 8





Первый испытуемый.

Intel Pentium 4 640 память (800) – 5629 Мб/с.

Intel Pentium 4 640 3,2 гигагерца – 3444 попугая. Пень горячий – гнать не будем.

Запускаем 3DMARK11 и получаем всего ничего 1837.

Второй испытуемый.

Данный процессор уже сразу не подходит, т.к. у него TDP-95 ватт. Но для наглядности решил включить его в сравнение. Честно сказать, этот процессор ко мне попал совершенно случайно – чудо чудное как по мне:

Шина – 800, 2 ядра, частота – 3,4 ГГц, TDP – 95 ватт !!!, кэш – 4 мегабайта !!! на пне.

Итак Intel Pentium D - память (800) – 6362 Мб/с.

Intel Pentium D на частоте 3,4 гигагерца – 4973 попугая.

И в 3DMARK11 получаем 2425. Лучше чем P4 640, но всё равно не то.

Третий процессор.

Intel Pentium Dual Core E2180 на частоте 2 гигагерца – память (800) 5566 Мб/с

Intel Pentium Dual Core E2180 на частоте 2 гигагерца – процессор 8314 попугаев.

Запускаем 3DMARK11 и получаем 2736. Лучше пентиумов, но однозначно недостаточно. Нужно гнать.

Гоним.

Решил особо не изощряться – поднял до 3 гигагерц на Asrock.

Получаем Intel Pentium Dual Core E2180 на частоте 3 гигагерца – память (750) 5615 Мб/с

Intel Pentium Dual Core E-2180 на частоте 3 гигагерца – 12429 попугаев. Ожидаемый результат: прирост 50% частоты и 50% попугайной производительности.

Запустим 3DMARK11 с разгоном процессора до 3 гигагерц – получаем 3081. Прирост 345 попугаев - неплохо, но маловато будет!

Примечание.

Оба зиона/ксеона на плате Asrock запустились без проблем даже без прошивки BIOS, а вот ASUS потребовал мод BIOS – благо с программатора зашился за 2 минуты.

Четвёртый процессор.

Температура через пол часа работы.



Intel Xeon E5430 с базовой частотой 2,6 гигагерца – память 8388 Мб/с.

Intel Xeon E5430 с базовой частотой 2,6 гигагерца – 22588. Почти в два раза разница в сравнении с E2180.

Запускаем 3DMARK11 и получаем 4430. Вот это уже интересный результат.

Раз у нас оверы – значит гоним, но не сильно так, а до 3 гигагерц – без фанатизма.

Intel Xeon E5430 с базовой частотой 3,0 гигагерца – 25801 попугай.

В 3DMARK11 получаем 4517. Почему у процессора тут написано 2,66, а не 3 – не знаю почему. Прирост 87 - совсем немного.

Пятый процессор.

Он для сборки не годится – только для сравнения.

Итак, процессор Intel Xeon X5450 3 гигагерца – память 8384 Мб/с.

Intel Xeon X5450 3 гигагерца – 25409. E5430 и X5450 на равной частоте почти равны.

В 3DMARK11 получаем 4542 - не очень далеко ушёл от E5430.

Разгоним чуть Xeon X5450.

Как я ранее писал, на плате Asrock гнать я не стал – использовал ASUS. Многие пишут, что для 965 чипсета 1333 шина - это лотерея – может не заработать. В моём случае плата запустилась и стабильно работала и даже позволила немного разогнать на нём процессоры.

Intel Xeon X5450 3,4 гигагерца – 29062.





А в 3DMARK11 получаем 4590 баллов. Разгон особого прироста не добавил всего 48 баллов.



Шестой процессор – на него я ориентировался.

Intel Core i7-2600S 2,8 гигагерца – память 18706 Мб/с.

Intel Core i7-2600S 2,8 гигагерца – 36366 баллов.

Итак, связка i7-2600S и GTX 750 LP в 3DMARK11 набирают 4796 баллов.

Мой выбор.

Из всего того, что было протестировано наиболее адекватным вариантом конечно напрашивается Xeon E5430: он и по производительности неплох, и TDP приемлемый – 80 ватт, и цена очень хорошая, но есть ещё один интересный процессор под названием L5420 c частотой 2,5 TDP 50 ватт и самое главное такой же дешёвый. Что также важно: на него не нужно будет докупать охлаждение - справится боксовый кулер. L5430 с частотой 2,6 не годится из-за высокой цены.

Вывод:

Видеокарта Nvidia GTX 750 позволяет даже сейчас получить из офисной машинки, коими по определению являются почти все SFF системные блоки на б.у рынке, вполне приличный компьютер. Учитывая её стоимость на б/у от 1800 рублей - делает её неплохим вариантом. А лично я буду собирать комп на базу SFF корпуса с блоком питания 300 ватт скорее всего InWin и процессором L5420.

Тест карты с процессором E5430 на частоте 2,5 ГГц чтобы примерно представлять каким будет L5420.





Память

Процессор E5430 на частоте 2,5 ГГц ведёт себя точно как i3-2100.

Видеокарта показывает производительность на уровне мобильных GTX765M или GTX860M. Не густо, но жить можно.

Строго не ругайте. Надеюсь кому-нибудь пригодится. Если интересно, то могу ещё добавить тесты видеокарты Gigabyte GTX 1050 LP 3Gb.







