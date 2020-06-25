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Основным преимуществом USB 3 является скорость. Он в 10 раз быстрее, чем USB 2 последнего поколения, и вдвое быстрее, чем некоторые другие технологии, такие как Thunderbolt. Он универсально совместим, что отражено в названии, поэтому он обратно совместим с устройствами USB 2, и вам не нужен специальный компьютер, чтобы воспользоваться этим. Если вы не уверены, поддерживает ли ваше устройство USB 3, вы можете проверить технические характеристики производителя или воспользоваться простым способом узнать, это проверить внутри разъема, что ключ, который удерживает вас от неправильной установки на устройствах USB 3 синий. Большинство устройств USB 3 в наши дни являются устройствами хранения данных, потому что именно здесь вы можете воспользоваться преимуществами этой дополнительной производительности, однако есть и другие доступные устройства, такие как внешние устройства видеозахвата, для которых USB 2 недостаточно быстр, для которых есть USB 3 . Меня часто спрашивают, "Куда подключить USB-устройство?". Ответ прост, из-за этой обратной совместимости не имеет значения, все что вам нужно сделать, это подключить USB-накопитель к USB-порту, который обычно легко распознать,потому что в нем есть блок синего цвета. или, если его нет, вы можете заглянуть внутрь разъема, чтобы увидеть, есть ли дополнительные контакты. Ваш компьютер также обычно оповещает вас, если вы устанавливаете устройство USB 3 в порт USB 2, говоря: «Эй, у вас есть порты USB 3, если Вы хотите воспользоваться этой дополнительной скоростью, переключите ее на это ".



Дата публикации видео : 7 янв. 2013 г.

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