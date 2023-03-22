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Обзор топовой внешней звуковой карты Creative Sound Blaster X5

Потребности большинства пользователей вполне покрываются встроенной звуковой картой, но бывают моменты, когда понимаешь, что новые крутые наушники она уже не вытягивает. Для таких случаев существуют дискретные решения, причем сейчас подавляющее большинство из них не ставится в слот материнской платы, а поставляется в отдельном корпусе.
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Мне удалось заполучить флагманскую модель от Creative – Sound Blaster X5. Новинку отличает двойной 32-битный ЦАП с балансным усилителем для наушников, способным «прокачать» сопротивление до 600 Ом.  Среди прочих особенностей также стоит выделить аналоговые, оптические, Bluetooth- и USB-интерфейсы, микрофонный вход с отдельным регулятором, удобное управление, поддержку разных платформ и функциональное ПО. Пришло время рассказать об устройстве во всех подробностях.

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Комплектация

Creative Sound Blaster X5 поставляется в коробке из плотного картона, оформленной в серых тонах. Изучив упаковку, можно получить представление о внешнем виде и основных технических особенностях карты. Устройство зафиксировано внутри мягкими вставками. Также в комплект входят документация на английском языке и три кабеля: USB-C на USB-A (1.5 м), оптический (1.5 м) и 2xRCA на mini jack (2 м).

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Конструкция 

Корпус Creative Sound Blaster X5 имеет форму прямоугольного параллелепипеда со скругленными по бокам ребрами. Назвать его компактным довольно сложно (216x170x72 мм), поэтому будьте готовы освободить значительную часть рабочего пространства. Конечно, хотелось бы, чтобы устройство такого уровня было выполнено из металла, но качественный матовый пластик тоже неплохо смотрится, учитывая, что на темно-серая поверхность скрывает пыль и отпечатки.

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На фронтальной панели размещаются органы управления и информационный дисплей. Справа находится большое колесо регулировки громкости: вращение плавное без отсечек и с небольшим сопротивлением, текущее значение отмечено подсвеченным штрихом. С противоположной стороны находится небольшая цилиндрическая ручка, отвечающая за чувствительность микрофона.

Есть пара тумблеров: первый меняет уровень усиления наушников (меньше или больше 150 Ом), второй – режимы (для ПК или Консоли). Под дисплеем находятся три клавиши: одна переключает вывод звука между динамиками и наушниками, вторая отключает все эффекты, третья – меняет пресеты эквалайзера. Клавиши питания, Bluetooth-соединения и отключения микрофона имеют подсветку, а вот подписи к остальным выполнены оранжевым цветом и плохо видны при недостаточном освещении.

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Информация о переключении режимов работы и изменении громкости отображается на небольшом однострочном монохромном экранчике. Листается он нажатиями кнопки Display, а удерживая последнюю, можно варьировать яркостью и временем отключения. Спереди также находятся разъемы для микрофона (3.5 мм), наушников (3.5 мм) и балансный выход (4.4 мм). Если подключить гарнитуру, то ее микрофон также будет работать.

С задней стороны находятся входящие и исходящие интерфейсы: аналоговые RCA (правый и левый канал) и оптические Toslink. Через разъем USB Type-C к карте поступает питание, а подключать его можно не только к внешнему блоку, но и непосредственно к компьютеру или приставке. Интерфейс USB-A также поддерживает передачу аудиопотока и служит для подключения гарнитуры, микрофона или беспроводных адаптеров.

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Устройство выглядит дорого и стильно, оно сможет украсить любой современный интерьер. Сборка выполнена качественно: люфты отсутствуют, при тряске ничего не гремит, панели не продавливаются, все швы аккуратные. Пользоваться Creative Sound Blaster X5 приятно.

Топология печатных плат

Сняв резиновые накладки на ножках, можно добраться до скрепляющих корпус винтов. Внутри пластиковой коробки установлены две текстолитовые платы, соединенные шлейфом: интерфейсы распаяны на большой, а кнопки и дисплей соединены с малой.  Снизу расположена пластина, экранирующая от помех. Ничего не болтается, лишнего припоя нет, элементы не погнуты.

Главная «фишка» устройства – два 32-битных цифро-аналоговых преобразователя нового поколения Cirrus Logic CS43198, которые обеспечивают отличное качество звука на системном уровне. Чипы отличаются компактными размерами, низким энергопотреблением и высоким сопротивлением (600 Ом). Динамический диапазон 130 дБА с THD+N в -115 дБ. Кроме того, здесь имеются встроенные фильтры цифровой интерполяции, которые сводят к минимуму звуковые артефакты, а технология DSD256 сохраняет целостность звука, близкую к аналоговой.

Восемь транзисторов BD139, столько же конденсаторов Wima (220 пФ, 100 В) и пять реле B4GA003Z образуют усилитель для наушников. Для хранения данных используется модуль Winbond 25Q128JVSQ емкостью 128 Мбит.

CS5361-KZZ – двухканальный аналогово-цифровой преобразователь, который обеспечивает качество сигнала до 192 кГц/24 бит и динамический диапазон до 114 дБ с THD+N в 105 дБ. Рядом находится пара операционных усилителей MC33078 и два сглаживающих конденсатора. Чип X-Fi Ultra DSP отвечает за работу фирменных технологий улучшения звука, а для манипуляций с аналоговыми сигналами служат операционные усилители M33078 и SGM 2526D.

Для микрофона используется аналого-цифровой преобразователь Cirrus Logic CS5345-CQZ с предусилителем на 32 дБ, обеспечивающий качество 192 кГц/24 бит и динамический диапазон 104 дБ с THD+N в -95 дБ. Вокруг расположилось пять сглаживающих конденсаторов. Чип ATS2835 отвечает за работу интерфейса Bluetooth v.5.0. На малой плате распаян контроллер TM1629C, который управляет LED-дисплеем и микроконтроллер ARM Cortex-M0, отвечающий за правильное функционирование управляющей панели.

Программное обеспечение

При подключении к компьютеру через порт Type-C, Windows автоматически скачивает необходимые драйвера, и звук может передаваться на Sound Blaster X5, а с нее на подключенные колонки или в наушники. Однако весь потенциал системы раскрывается только после установки фирменного приложения Creative App. Утилита полностью переведена на русский язык и удобна в использовании.

В меню слева доступно несколько разделов с настройками, переключение между выходами, а также регулировка громкости входящих и исходящих каналов. Вкладка «Устройство» содержит иконки, позволяющие настроить звучание под свои предпочтения.

Звуковой режим позволяет выбрать пресет. Помимо стандартных «Кино», «Игры», «Музыка» и «Стадион» есть предустановки для пары десятков конкретных игр. Также отсюда пользователь может регулировать уровень эффектов.

Acoustic Engine – включение и настройка эффектов: Объемный звук, Crystalizer (повышение детализации), Бас, Smart Volume (автоматически подстраивает громкость) и Dialog+ (делает акцент на вокал и голоса в фильмах).

Эквалайзер имеет 10 полос, а также отдельные регуляторы для тембров НЧ и ВЧ, а также предусилителя.

Crystal Voice – параметры работы микрофона, включающие удаление фоновых шумов и эха, «умную» подстройку чувствительности, эквалайзер и изменение голоса.

Direct Mode отключает все аудиоэффекты (дублирует функцию на панели управления).

Scout Mode усиливает шаги, шепот, звуки перезарядки и прочие эффекты в играх, позволяя лучше слышать врагов.

Микшер – отдельная регулировка громкости для всех подключенных интерфейсов. Для оптического выхода есть возможность выбрать прямую передачу или Stereo Mix (наушники и линия).

Раздел «Воспроизведение» позволяет выбрать параметры дискретизации для каждого выхода и включить виртуальный объемный звук, а «Запись» отвечает за параметры входов. В «Настройках» можно обновить прошивку и драйвера, включить автозагрузку приложения, выбрать режим работы дисплея и управлять Bluetooth-сопряжением.

Странно, что в Sound Blaster X5 не реализована технология Super X-Fi, которая позволяет воссоздать ощущения от прослушивания полноценной многоканальной акустической системы в обычных наушниках. Управлять можно и с помощью одноименного мобильного приложения, подключив смартфон к карте по Bluetooth, но там будет значительно меньше возможностей.

Тестирование

Для замера звуковых характеристик Sound Blaster X5 использовалась программа Right Mark Audio Analyzer. Линейный вход без нагрузки соединялся с выходом наушников комплектным кабелем в режиме Direct. Наилучшего качества удалось добиться на громкости в 85%. АЧХ горизонтальная, а уровни искажений и шумов низкие. Результат можно назвать выдающимся: программа только для гармонических искажений ставит оценку «Хорошо», а во всех остальных случаях выдает «Отлично».

Впечатления от использования

Звуковая карта порадовала своей универсальностью: устройство подключается к ПК, консолям, внешним ресиверам и TV, имеет линейные и оптические входящие и исходящие интерфейсы, балансный и обычный выход на наушники, микрофонный порт, а также USB-разъем для подключения соответствующих гарнитур или беспроводных адаптеров.

Немаловажную роль играет модуль Bluetooth, который позволяет передать музыку со смартфона на компьютерные колонки. Правда, используется кодек SBC, да и работает функция не всегда лучшим образом: часто активен только один канал или колонки отказываются звучать вовсе. Надеюсь, что с ближайшими прошивками это исправят. Из интересных «фишек» тут есть возможность одновременно вывести звук со смартфона и с ПК (USB), но с других входов звук не микшируется. При подключении наушников, сигнал автоматически переключается на них без необходимости нажимать кнопку. Параллельно выводить звук на колонки и на наушники нельзя, а любители многоканальной акустики наверняка расстроятся, не найдя аналоговые выходы для своих систем.

У Sound Blaster X5 удобное управление: большинство настроек, включая пресеты эквалайзера, можно активировать с панели управления. Но больше всего меня порадовало аналоговое колесо регулировки громкости с мягким и плавным вращением. Приятно дополняет картину экран, с помощью которого всегда можно узнать текущий уровень громкости и режимы, а его подсветка не бьет в глаза. Единственная претензия – неудачно выбранный цвет для надписей, поэтому придется некоторое время запоминать какая кнопка за что отвечает.

В режиме Direct воспроизводится исходный звук без искажений с хорошей детализацией по всему диапазону. Возможно, любителям нижних частот будет их не хватать, но это всегда можно подправить, подкрутив тембр. Scout Mode – дает реальное преимущество перед противниками в играх.

При записи нет искажений звука, громкость достаточная, посторонние шумы эффективно обрезаются, хорошо работают программные улучшения. Впрочем, качество в этом случае все же больше зависит от микрофона.

Заключение

Creative Sound Blaster X5 является универсальным решением для аудиофилов. Устройство выделяется качественными компонентами: двойной ЦАП, мощный усилитель для наушников, микрофонный АЦП с усилителем, многофункциональный DSP и прочее. Гибкость в использовании достигается за счет большого количества интерфейсов: аналоговые, цифровые, USB и Bluetooth, но последний и ведет себя странно. Поддерживается множество фирменных технологий обработки звука (хотя и не все), с возможностью их отключить одной кнопкой, есть встроенный эквалайзер. Управлять удобно как через приложение для ПК или мобильного, так и при помощи панели на самой карте. Корпус устройства хорошо смотрится, а сборка выполнена отлично. Но главное в том, что Creative Sound Blaster X5 обеспечивает высокое качество звучания и записи.

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