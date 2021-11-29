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Если еще совсем недавно недорогие смартфоны тормозили даже при наборе номера, то теперь они с легкостью покрывают потребности 90% пользователей. Просмотр видеороликов, общение в мессенджерах, простые игры, фото для соцсетей, проигрывание музыки и, конечно, звонки – со всем этим современные бюджетники справляются без проблем. Действительно, если вы не собираетесь покорять вершины мобильного гейминга или создавать профессиональный фото- и видеоконтент, то зачем переплачивать в 5-10 раз? Сегодня рассмотрим типичного представителя современного бюджетного сегмента – смартфон BQ 6645L Element (не путать c предыдущей моделью 5032), в котором хороший баланс характеристик сочетается с современным безрамочным дизайном за 7 990 рублей.

Технические характеристики

Цвет и материалы: градиентный глянцевый пластик

Дисплей: 6.52" IPS, 1200x540, яркость 390 нит

Процессор: 8-ядерный UniSoC SC9863A (1.6 ГГц)

Графика: PowerVR GE8322

Память: 3 ГБ + 32 ГБ

Слот: nanoSIM + nanoSIM+microSD

Интерфейсы: Wi-Fi 4, 2G, 3G, 4G, Bluetooth 4.2, GPS, ГЛОНАСС, FM-радио, microUSB

Основная камера: 13 Мп + ToF, 1080p@30FPS

Фронтальная камера: 5 Мп, 720p@30FPS

Аудио: монодинамик, разговорный динамик, mini jack, 1 микрофон

ОС: Android 11

Батарея: 4000 мАч (съемная), зарядка 10 Вт

Датчики: приближения, акселерометр, дактилоскопический сканер

Габариты: 165.6x77x10 мм

Вес: 199 г

Комплект

Устройство поставляется в коробке из твердого картона, на которую нанесено не только изображение, но и все основные характеристики гаджета. В комплекте идет сам смартфон, съемный аккумулятор, адаптер питания на 10 Вт, кабель microUSB и подробная документация, а на экран уже наклеена защитная пленка. Чехла не положили, но он не особо и нужен: подобную красоту лучше держать на виду. Смартфон доступен в классическом черной расцветке, а также в двух градиентных: черно-зеленой и мятно-розовой.

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Внешний вид

Корпус BQ Element выполнен из глянцевого пластика, красиво перетекающего от черного к изумрудному. Смотрится эффектно, да и появлению царапин материал хорошо противостоит, но вот отпечатки пальцев он собирает активно. Смартфон довольно крупный (166x77x10 мм) и увесистый (199 г), но благодаря плавным переходам, в руке держать его удобно.

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Элементы гаджета настолько хорошо сочетаются друг с другом, что корпус кажется монолитным, но при должном усердии, крышку все же можно поддеть, используя пару небольших выемок снизу. Под ней находится пространство для съемной батареи, пара слотов nanoSIM и один microSD, причем карту памяти без извлечения аккумулятора заменить не получится.

Прямоугольный модуль камеры практически не выступает из корпуса, рядом находится дактилоскопический сканер зеленого цвета (немного выше, чем нужно), ближе к середине – логотип. Снизу, под надписью «Element», установлен динамик. Расположение выбрано не самое удачное – лежа на «спинке» смартфон будет звучать заметно тише.

Справа располагаются клавиши блокировки и регулировки громкости, слева – кнопка вызова голосового помощника. Органы управления нажимаются четко, а ребристая поверхность поможет пальцам не соскальзывать с них. Здесь та же проблема, что и со сканером отпечатков: чтобы отрегулировать громкость, придется сильно тянуться.

Оба разъема (mini jack и microUSB) неожиданно вынесли на верхний торец, оставив снизу лишь одинокий микрофон.

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Лицевая панель встречает пользователя относительно небольшими рамками вокруг вытянутого экрана и широким «подбородком». Фронтальная камера спряталась в каплевидном вырезе, а сразу над ней находится разговорный динамик.

Дисплей

BQ Element обладает большим 6.52-дюймовым IPS-экраном с соотношением сторон 20:9, а вот разрешение тут даже ниже, чем стандартное для бюджетного сегмента: 1200x540 точек, что дает плотность 202 ppi. Впрочем, зернистость будет заметна лишь в игрушках, да и то не во всех. Сенсорный слой распознает всего два одновременных касания – не думал, что в 2021 году такие дисплеи сохранились. Между защитным стеклом и матрицей есть воздушный зазор, что делает картинку менее сочной, зато заметно удешевляет ремонт при повреждении экрана.

Яркость вручную регулируется в диапазоне от 2.5 до 390 нит. Максимальное значение не самое высокое, но с учетом хорошей контрастности (1300:1), этого хватает, чтобы изображение оставалось различимым на улице. Углы обзора большие, хотя при значительном отклонении от перпендикуляра, цвета начинают бледнеть. В настройках есть возможность регулировать контрастность и цветовой баланс, активировать темную тему и включить функцию защиты зрения. Цветовой охват близок к sRGB, а поэкспериментировав с параметрами, можно добиться естественной цветопередачи. Автоматическая активация дисплея при взятии смартфона в руку хорошо сочетается с функцией распознавания лица.

«Железо»

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Аппаратная платформа BQ Element строится на 28-нанометровом чипе UniSoC SC9863А – частом госте в бюджетном сегменте. Процессор включает 4 ядра Cortex-A55 1.6 ГГц, 4 ядра Cortex-A55 1.2 ГГц и графику PowerVR GE8322. Вместе с 3 ГБ (LPDDR4X) оперативной памяти его хватает, чтобы интерфейс работал плавно, а приложения запускались относительно быстро и не закрывались при переходе к другому. Большинство современных игр будут работать на средних или низких настройках графики.



В тесте AnTuTu устройство показывает средний результат в 104 000 баллов. В процессе игры корпус значительно нагревается, но эффект троттлинга выражен слабо. Объем внутреннего хранилища – 32 ГБ, и его можно расширить за счет microSD.

Смартфон поддерживает работу в 2G-, 3G- и 4G-сетях, прием сигнала стабильный даже в метро. Есть модули Wi-Fi 4 (2.4 ГГц) и Bluetooth 4.2. Навигация работает с системами GPS/A-GPS и ГЛОНАСС, местоположение определяется быстро, но из-за отсутствия компаса, направление взгляда не отображается. У смартфона нет гироскопа, что может помешать в некоторых играх или при просмотре панорамного видео, а также не поддерживается бесконтактная оплата из-за отсутствия NFC-модуля. Хорошо еще, что FM-приемник поставили. Дактилоскопический сканер работает быстро и точно. У порта microUSB есть режим OTG. Монофонический динамик средней как по громкости, так и по качеству.

Камеры

Считаю, что даже бюджетные современные смартфоны должны делать снимки, которые будет не стыдно выложить хотя бы в социальные сети, и авторы BQ Element, похоже, справились с этой задачей. В качестве основного используется модуль на 13 Мп с автофокусом, а дополняют его датчик глубины и светодиодная вспышка. Если кому-то разрешение покажется маленьким, то стоит вспомнить флагманы, у которых хоть и пишут на камерах 108 Мп, по сути, снимают они в 12 Мп.



При хорошем освещении, качество снимков получается действительно достойным: шумы практически отсутствуют, детализация высокая, цветопередача правильная, а алгоритмы постобработки не «насилуют» картинку. При ухудшении же условий, зернистость резко возрастает, а мелкие элементы теряются. В любом случае, лучше делать несколько снимков, чтобы получить удачный. Видео пишется в формате FullHD без стабилизации, автофокус задумчивый, но результат получается удовлетворительным. Фронтальная камера с разрешением в 5 Мп и без автофокуса значительно «замыливает» снимок и при плохом освещении малопригодна, а вот при хорошем – вполне сойдет для видеосвязи или селфи в сторис. Видеоролики она записывает в HD-формате.

Приложение камеры имеет удивительно широкую функциональность для бюджетного смартфона. Оба модуля поддерживают режим AutoHDR, хотя от пересветов это не то, чтобы спасает, а в режиме «Портрет» можно регулировать степень размытия фона (работает только на людей), а также включать бьютификацию. Авторежим умеет определять сцены, можно сделать фото с аудикомментарием, а также считывать QR-код, что особенно сейчас актуально. Ночной режим доступен не только для фото, но и для видео. Еще есть интервальная и серийная съемки, ускоренное и замедленное видео, панорама и набор фильтров. Если же вы не доверяете всем этим алгоритмам, то есть возможность выставить настройки вручную.

Автономность

Съемный аккумулятор имеет одно преимущество: если заряд начнет заканчиваться, то можно не искать розетку или пауэрбанк, а просто заменить батарею, что довольно удобно. Впрочем, делать это придется нечасто: емкости в 4000 мАч с запасом хватает на сутки активного использования. На комфортных 40% яркости, можно смотреть HD-ролики 14 часов подряд, в играх же батареи хватит на 6 часов. Тесту PC Mark потребовалось 10 часов 4 минуты, чтобы разрядить аккумулятор до 20%. Дополнительно продлить жизнь смартфона без розетки поможет режим энергосбережения, а его продвинутая версия даст до 5 суток автономной работы, но лишь с базовыми функциями. К сожалению, технологии быстрой зарядки здесь не поддерживаются, и с комплектным блоком на 10 Вт придется ждать час, пока смартфон восполнит половину энергии, а полный цикл займет около 3 часов.

Операционная система

BQ Element работает на не оскверненной сторонними оболочками полноценной Android 11 с регулярно «прилетающими» обновлениями. Поддерживается управление свайпами, а сканер отпечатков можно использовать для показа шторки уведомлений. В наличие все сервисы Google, есть экран с новостями, а быстрый доступ к Assistant обеспечивает выделенная клавиша.

Видимо, BQ решила подчеркнуть, что является российской компанией, поэтому предустановила пакет программ от Яндекса, Mail и Kaspersky, приложения «Госуслуги» и «Мой Офис», а также каталог с остальным российским ПО AppList. Хорошо, что все это при необходимости можно «снести».

Вывод

BQ Element еще раз доказал, что современные бюджетники вполне справляются с потребностями большинства пользователей, и тратить три зарплаты на то, чтобы звонить, смотреть ролики в дороге или делать селфи в лифте уже давно нет необходимости. Смартфон выделяется современным дизайном, большим экраном, съемной батареей, чистым Android и приличной камерой, но имеет и ряд недостатков, среди которых отсутствие NFC-модуля и не самое большое разрешение дисплея. На мой взгляд, это неплохой компромисс за его стоимость (8000 рублей). BQ 6645L Element станет хорошим выбором для любого, кто не хочет переплачивать за те функции, которыми не пользуется.



