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Тут как раз компания Dreame (в том числе делает пылесосы для Xiaomi), которую мне давно и настойчиво рекомендовали знакомые, выпустила новую линейку. Всего в ней три модели: R10, R10 Pro и R20. У первой самая низкая эффективность и автономность, да и комплектация будет поскромнее, третья же стоит дорого, а по качеству уборки видимой разницы с «прошкой» нет. В общем, я решил выбрать для себя золотую середину – Dreame R10 Pro.

Комплектация

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Прибор мне привезли в двойной коробке. Внешняя изготовлена из обычного транспортировочного картона, который не жалко выкинуть. Внутренняя же украшена цветной полиграфией, она неплохо подходит для хранения аксессуаров.

В ней я обнаружил основной блок с пылесборником и аккумулятором, удлинительную трубу, две щетки для пола, две щелевые насадки, малую турбощетку для мебели, зарядный блок на 24 Вт с 1.5-метровым кабелем, настенный кронштейн с креплением, брошюру Quick Start и объемный мультиязычный мануал. Все содержимое аккуратно завернуто в целлофановые пакетики и разложено по отдельным отсекам. Жаль только, что производитель не добавил запасных фильтров и нож для разрезания волос.

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Основной блок

Основной блок, формой похожий на гибрид шуруповерта и соковыжималки, состоит из моторного отсека и аккумулятора, ручки между ними, а также вертикально расположенного контейнера с «носиком» для установки насадок. Вес агрегата (1.7 кг) оказался хорошо сбалансированным, а рукоятка расположена под небольшим углом – выворачивать запястье не придется.

Вентиляционные отверстия поместили с боков для того, чтобы поток в лицо не дул. Кроме того, часть воздуха проходит через ручку и батарею, охлаждая ее – весьма оригинальное решение. Чтобы отсоединить аккумулятор, необходимо нажать соответствующую кнопку и сдвинуть его. Цилиндрическое гнездо зарядки расположено на ручке, поэтому напрямую подключить батарею к розетке нельзя. Уровень энергии можно определить по белым светодиодам на ее корпусе.

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Управление механическое. По умолчанию, для работы пылесоса нужно удерживать курок на ручке, однако, при длительной уборке палец устает. К счастью на обращенной к пользователю части моторного блока присутствует кнопка блокировки питания: после ее нажатия, «спусковой крючок» переводится в режим вкл/выкл, о чем сообщает горящий рядом диод. Там же находится трехпозиционный слайдер, с помощью которого можно менять силу всасывания. До элементов управления легко дотянуться без использования второй руки.

Цилиндрический контейнер из прозрачного акрила позволяет отслеживать его наполненность. Объем его 600 мл, что больше типичного. Спереди расположена кнопка, отщелкивающая нижнюю крышку для извлечения мусора. Нажав клавишу со стороны аккумулятора, можно отсоединить и весь резервуар, это может понадобиться для его очистки.

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Внутри контейнера установлен съемный циклонный фильтр, который закручивает поток, под действием центробежной силы разделяя воздух и загрязнения. Перфорированная металлическая пластина на его входе не пускает крупный мусор, а фильтрующая подушечка на выходе хорошо задерживающая пыль. В моторном же отсеке установлен HEPA-фильтр, задерживающий оставшиеся микроскопические частицы, включая пыльцу, бактерии и вирусы. На выходе из корпуса есть дополнительные губчатые фильтры. Благодаря такой 5-ступенчатой системе очистки, удается задержать 99.9% всех примесей.

Спереди у резервуара есть «носик» длиной 7 см. К нему можно сразу подсоединять насадки, получив компактный пылесос, либо сделать это через удлинительную трубу, собрав вариант для очистки полов. Чтобы мусор не вываливался, пока устройство выключено, внутри предусмотрен обратный клапан. Над контейнером установлен бесщеточный двигатель со скоростью вращения до 120 000 оборотов в минуту и номинальной мощностью 425 Вт. При этом развивается мощность всасывания 150 аВт и создается разряжение до 20 кПа. Это очень хорошие показатели.

Корпус пылесоса, выполненный из черного полуматового пластика с золотыми вставками, выглядит премиально. Он также практичен в быту, поскольку грязь на его поверхности почти не видна. Качество изготовление высокое: швы незаметны, все элементы надежно фиксируются при помощи защелок, а люфты отсутствуют.

Насадки

В комплекте идет две основные щетки шириной 255 мм. Первая из них, предназначенная для чистки ковров, оснащена вращающимся пластиковым роликом с зацепами и полосками из жесткого и мягкого ворса, расположенными V-образно. Вал во время работы вращается по направлению от пользователя, успешно подцепляя частички мусора, а в прозрачное окошко сверху можно наблюдать за его состоянием. Роллер легко извлекается при помощи поворотного замка. Возле всасывающего отверстия установлена расческа, предназначенная для распутывания волос.

Специальный переключатель открывает выемку спереди, чтобы собирать крупный мусор, не поднимая щетку. При закрытом же положении увеличивается сила всасывания. В задней части корпуса есть мягкая полоска, помогающая задерживать пыль, но ее придется постоянно очищать. Колесики в кормовой части и пара роликов под щеткой снижают трение, а два шарнира с гибким воздухопроводом внутри дают возможность щетке поворачиваться как вертикально, так и горизонтально. Спереди находится пара (могли бы и больше) белых светодиодов, которые подсвечивают участок пола перед щеткой, отключить подсветку нельзя. Насадка, как и все остальные, устанавливается на защелку, а снимается при помощи специальной кнопки.

Вторая основная щетка прежде всего отличается роллером, полностью покрытым пушистым ворсом и спиралью из более жесткого. Такая конструкция лучше подходит для деликатной уборки твердых поверхностей. Также тут нет передней части, подсветки и задних колес, а механизм извлечения вала несколько иной, но тоже довольно удобный.

Малая щетка адаптирована для очистки мягкой мебели и текстиля. Она более компактная (ширина 144 мм) и маневренная, обычно крепится сразу на основной блок. Угол наклона регулируется специальной прозрачной накладкой снизу. На вращающемся валу закреплены силиконовые лепестки. Механизм крепления последнего схож с таковым у первой щетки, но для открытия замка здесь уже потребуется монета. Колесиков и ворса у нее нет. Все турбощетки выполнены из того же материала, что и корпус пылесоса.

С пылесосом идут и две щелевые насадки, которые также лучше устанавливать без удлинительной трубы. Более короткая и широкая используется для деликатной уборки. Она умеет переключаться в вариант с щетиной (23 мм) и без нее. У длинной щетки щетинки не прячутся, зато можно вытащить гибкую секцию. С ее помощью очень удобно убирать за ножками диванов и в других труднодоступных местах. В раздвинутом состоянии ее длина составляет 400 мм. Обе насадки выполнены из довольно мягкого черного пластика.

Удлинительная труба имеет фиксированную длину в 68 см. Изготовлена она из алюминия и покрыта матовой черной краской. Сечение круглое, помимо воздушного канала диаметром 30 мм, вдоль нее по двум жилам течет ток, необходимый для подсветки и вращения валов. Вес Dreame R10 Pro вместе с трубой и главной турбощеткой составляет 2750 грамм, что вполне типично для подобных устройств.

Максимально упрощенный и компактный фиксатор представляет собой пластиковую скобу с мягкими вставками внутри. Он поджимает аккумуляторный модуль с боков, а снизу пылесос опирается на основную насадку. На удивление крепление вполне надежно удерживает устройство в вертикальном положении, а снимать и ставить его обратно оказалось предельно просто. Размещать кронштейн следует на высоте примерно 110 см от пола рядом с розеткой. В комплекте идут как винты с дюбелями, так и двухсторонний скотч, но второй вариант не очень надежен.

Автономность и шум

Пылесос оснащен семисекционным аккумулятором емкостью 3000 мАч. Производитель рекомендует использовать только комплектный блок питания на 24 Вт, с его помощью зарядка занимает 3 часа 40 минут. Спустя 5 минут после завершения процесса, диоды на аккумуляторе гаснут, а пылесос переходит в энергосберегающий режим. С подключенным проводом пылесос работать отказывается.

Турбощетки потребляет 30-40 Вт энергии. На минимальной мощности пылесос проработает 50 минут (78 дБ) с основной насадкой и 80 минут (73 дБ) со щелевой, на средней – 35 минут (81 дБ) и 50 минут (76 дБ), на максимальной – 10.5 минут (84 дБ) и 13 минут (80 дБ) соответственно. Пылесос довольно громкий, а значимый вклад в создаваемый шум вносит свист турбощетки. Специальная технология изготовления аккумулятора позволяет обеспечить постоянную мощность, даже когда заряд подходит к концу, а благодаря индикации можно понять, когда заряд подходит к концу. При работе на максимальной мощности, батарея значительно нагревается.

Как работает

Dreame R10 Pro работает по принципу циклона: пыль закручивается воздушным потоком и уплотняется в контейнере, поэтому при вытряхивании, она не разлетается, а падает комками под действием собственного веса. При этом эффективность уборки не зависит от наполненности резервуара. Пылесос предназначен исключительно для сухой уборки – не стоит пытаться собрать с его помощью пролитый суп.

Поскольку раньше я не использовал беспроводные моделями, то сразу оценил отсутствие постоянно мешающихся кабелей. Чтобы начать убираться классическим пылесосом, его нужно вначале достать, размотать провод, подключиться к сети, а в процессе еще и переключаться между розетками. При этом далеко не факт, что получится дотянуться до всех мест. С портативной моделью можно легко добраться до любых уголков, кроме того значительно экономится время. Также данным пылесосом оказалось удобно очищать салон машины.

В процессе уборки, рука почти не устает: Dreame R10 Pro вполне может использоваться девушками. Шарнирное соединение обеспечивает хорошее прилегание насадки к покрытию. Основная насадка хорошо подсвечивает весь мусор на полу в пределах 30-40 см. Dreame R10 Pro обладает высокой силой всасывания и по качеству уборки практически не уступает полноразмерным собратьям. Платить за это приходится высоким уровнем шума. Хорошо, что есть возможность переключать скорости. Полы я убираю на второй, на коврах с густым ворсом включаю третью, а когда перехожу к мягкой мебели или книгам, сбрасываю до первой. Жалко, что тут нет режима автоматического усиления. При перегреве, пылесос должен отключаться, но у меня такого случая не представилось.

Пыль и крошки с паркета, линолеума или плитки эффективно собирает щетка с мягким роллером, правда, последний сам сильно загрязняется в процессе. С тестовым заданием по очистке двух квадратных метров, обильно усыпанных мукой, нитками и различными крупами, пылесос справился за минуту. Также отмечу качественную работу вдоль плинтусов и в углах: из-за отсутствия передней части, щетка подходит к ним вплотную. А вот с крупным мусором у нее есть проблемы – вал мешает их всасыванию. Также встречаются места, куда насадка не может пролезть из-за своих габаритов. Щетка не повреждает даже самые восприимчивые к царапинам поверхности. С коврами она справляется хуже, поэтому для них я использую турбощетку с жестким роллером. Она буквально выбивает из ворса загрязнения. В качестве теста, за пару минут был вычищен ковер, запачканный тем же составом. Вытрясся его, я обнаружил около 5% от исходного количества загрязнений. Насадка может использоваться и с гладкими поверхностями, но обращается с ними не столь бережно, как предыдущая. У нее нет проблем с крупным мусором.





Малую щетку применяю для очистки мягкой мебели. Здесь даже тестов проводить не нужно: разницу видно невооруженным глазом – диван приобретает практически тот же цвет, что был при покупке. Короткую щелевую насадку использую для книг, клавиатуры, системного блока, полок, аудиотехники, штор и прочих деликатных поверхностей, а также между подушками мягкой мебели, предварительно убрав ворс. Результат тоже наглядный, хотя и требуется помощь салфетки. Гибкой щелевой насадкой очищаю плинтусы, вокруг ножек мебели и другие труднодоступные места.

Попользовавшись Dreame R10 Pro около месяца, могу констатировать, что пылесос оказался эффективен при очистке практически любых твердых и ковровых покрытий, жалюзи и штор, мягкой мебели и салона автомобиля, полок и системного блока, а также различных стыков и щелей. Хорошо собирается любые загрязнения: пыль, крошки, волосы, шерсть, детали конструктора, клочки бумаги. С учетом того, что в квартире три раза в неделю убирается робот, мне удалось насобирать почти половину контейнера грязи – хороший показатель для вертикального пылесоса (и плохой для робота). На максимальной мощности, палас приподнимается вслед за щеткой, что также говорит о большой всасывающей силе. После уборки в воздухе не пахнет пылью: фильтры прекрасно удерживает внутри все частицы, что очень важно для аллергиков. Аккумулятора хватает на тщательную очистку трехкомнатной квартиры, а объема контейнера – на 2-3 уборки.

Уход

Инженеры Dreame хорошо продумали очистку деталей пылесоса, которую рекомендуют производить раз в три месяца. Контейнер отстегивается нажатием одной клавиши, из него простыми движениями извлекаются фильтрующая подушечка и циклонный блок. HEPA-фильтр вытаскивается из верхней части. Не составляет труда достать и роллеры из турбощеток. Встроенные расчески действительно помогают распутать намотавшиеся волосы, хотя и не полностью – инструмент для разрезания последних в комплекте бы не помешал. Поскольку контейнер содержит электрические компоненты, его разрешено только протирать влажной тканью, но вот все остальные съемные элементы смело можно мыть под проточной водой, главное перед установкой обратно их хорошенько высушить. По мере загрязнения, корпус пылесоса и насадки следует протирать мягкой сухой салфеткой.

Вывод

Похоже, я нашел достойного напарника своему роботу-пылесосу, хотя Dreame R10 Pro вполне может использоваться и как самостоятельный прибор для уборки, доказав свою эффективность в различных задачах. Этому способствует богатый комплект насадок, контроль мощности всасывания, а также вертикальный и портативный режимы. Правильно распределенный вес не позволяет руке устать даже в процессе длительной уборки. Из положительных моментов также стоит отметить съемный аккумулятор, подсветку пола, хорошую маневренность, отсутствие необходимости удерживать кнопку, индикацию оставшегося заряда, комплектное крепление на стену и эффективную систему фильтров, которая не дает пыли вырваться наружу. Батареи и объема контейнера достаточно для уборки даже большой квартиры. Все элементы съемные и легко очищаются, непосредственного контакта пользователя с мусором не происходит. К минусам я бы отнес повышенный уровень шума и отсутствие режима автоматического усиления мощности. Текущую цену и другие подробности можно узнать на официальном сайте.