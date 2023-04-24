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Электромобили на автосалоне в Шанхае демонстрируют новые черты
Шанхайский автосалон Auto 2023 насыщен технологиями и вещами, которых мы, вероятно, никогда раньше не видели
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Шанхайский автосалон в самом разгаре, и электромобили заняли центральное место. 

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Hongqi E001 с возможностью замены аккумулятора

 Электрификация автомобилей является актуальной темой дня, и многие производители продемонстрировали несколько очень впечатляющих электромобилей с пробегом около 500 км без подзарядки и даже возможностью быстрой зарядки за 5 минут, что позволяет проехать 100 км.

Технология, используемая в большинстве этих автомобилей, настолько продвинутая, что может соперничать с элементами научно-фантастических фильмов. В одном из будущих концептов Chery используется система слежения за глазами и 3D-дисплей, не требующий физического прикосновения.

В некоторых автомобилях используется полностью или полуавтономное вождение, что немного беспокоит, поскольку может лишить настоящего водительского опыта. Некоторые автомобили меняют манеру вождения в зависимости от окружающей среды и даже меняют освещение и настройку подвески.

Автомобили меняются; времена меняются, и будущее уже наступило, хотя ни у кого еще нет работающего летающего автомобиля.

Немного о необычных технологиях

Китайские электромобили отечественных брендов, а также Hyundai и Polestar, чтобы выделиться, полагаются на экспериментальные технологии и дизайн.

Выставка этого года - это обилие китайского автомобильного рынка, где электромобили от Zeekr, BYD и SAIC быстро завоевывают долю рынка. Полностью электрические автомобили настолько привлекательны для водителей в Китае, что автопроизводители теперь отчаянно пытаются сделать свои модели электромобилей отличающимися от моделей других производителей, и это порой приводит странным (с точки зрения классического автолюбителя) решениям. В этом году на выставке в Шанхае электромобили продемонстрировали необычные для автомобилей технологии, от автомобильных караоке-систем до хрустальных шаров и массажных кресел.

В конце концов, какими бы  необычными технологиями ни были оснащены китайские электромобили, как показал электромобиль BYD Seagull они и близко не будут столь привлекательными, как хорошая цена на них. Последний электромобиль от BYD «соблазнил» своей низкой ценой всех посетителей автосалона в Шанхае.

 Но это не мешает брендам электромобилей премиум-класса, таким как Zeekr, добавлять функции массажа в кресла своих флагманов. Или, к примеру, Polestar, демонстрирует свой новейший электромобиль, в котором заднее стекло заменено камерами высокой четкости.

Аналогичным образом, Hyundai экспериментирует с новой потрясающей технологией: хрустальным шаром на центральной консоли Genesis GV60. Хрустальный шар используется для переключения передач в электромобилях, но, как сообщается, он также служит визуальным сигналом вместо традиционного шума двигателя, отсутствующего в электромобилях. Hyundai Genesis GV60 с хрустальным шаром

 Китайская компания DiDi представила концепцию автономного такси с большим внутренним пространством и сиденьями, обращенными друг к другу, а также роботизированными манипуляторами, которые могут помогать пассажирам поднимать вещи с пола и помогать водителям с багажом. Концепцт роботизированного такси DiDi с роботизированными манипуляторами

Другие автопроизводители, такие как Hongqi и Rising Auto, сильно полагаются на технологии комфорта технологии, что имеет смысл в Китае, где бытовая электроника в салоне авто привлекает людей больше, чем  мощность  двигателя, что нормально для  увлеченных американцев или европейцев. Если  трансмиссии электромобилей не так сложно разрабатывать и производить, то автопроизводители должны приложить свои силы и умения к другим функциям и технологиям, чтобы предложить привлекательный электромобиль.

Роскошь и комфорт Hongqi L5 второго поколения

И хотя автопроизводители за пределами Китая взимают надбавки за дополнительные технологии, китайские производители электромобилей обычно включают дополнительные функции бесплатно, чтобы повысить привлекательность своих электромобилей. Необычный подход к набору технологий может иметь решающее значение, когда придет время покупать электромобили.  Теперь война электромобилей в Китае за сердца и умы автомобилистов, похоже, сводится к “Вау! эффекту ”.

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#auto 2023
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