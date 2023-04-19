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Роботакси осложняют жизнь пассажирскому транспорту Сан-Франциско

Видео, полученные с общественных транспортных средств показывают, что самоуправляемые автомобили, вызывают задержки и потенциальную опасность для автобусов, трамваев и пассажиров.
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Рейсовый городской автобус, направлявшийся по маршруту номер 54 Фелтон двигался по узкой жилой улице, когда белый внедорожник, двигавшийся в противоположном направлении, остановился посреди дороги. Был дождливый воскресный вечер, и водитель автобуса наклонился к лобовому стеклу и вгляделся сквозь дымку в пульсирующие аварийные огни внедорожника, прежде чем откинуться назад и удивленно воскликнуть: "Что за черт? В машине не было водителя?! Автобус маршрута 54, заблокированный, принадлежащим Cruise роботакси, не единственный автобус, у которого возникли проблемы с растущей толпой беспилотных такси в Сан-Франциско. Видео наблюдения за автобусами и поездами, полученные с помощью публичных видеозаписей, показывают множество инцидентов, когда беспокойство и замешательство, вызванные автомобилями без водителя, выплеснулись на улицы американского города, который стал эпицентром их тестирования.

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В то время как инциденты накапливаются, компании, владеющие роботакси, такие как Waymo и Cruise, хотят вывести на дороги Сан-Франциско еще больше роботакси, охватить дополнительные территории и работать 24 часа в сутки. Waymo и Cruise говорят, что они извлекают уроки из каждого инцидента. Каждый из них имеет прокат роботов-такси суммарно более 1 миллиона миль и говорит, что их автомобили достаточно безопасны, чтобы продолжать развитие сервиса беспилотных такси. Но чиновники Сан-Франциско за то, чтобы ограничить автономные транспортные средства, пока проблемы не будут решены.

Беспилотные такси совершили тысячи поездок в Сан-Франциско, доставляя людей на работу, в школу, на свидания и обратно. В то же время они оказались помехой, затрудняющей движение и создавали проблемы в опасных местах, таких как строительные зоны и оборванные линии электропередач. По данным городских властей автономные автомобили в Сан-Франциско совершили 92 незапланированных остановки в период с мая по декабрь 2022 года - 88 процентов из них на улицах с пассажирским сообщением. Данные были из сообщений в социальных сетях, звонков 911 и других источников, поскольку компании не обязаны сообщать обо всех поломках.

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Записи, полученные порталом WIRED, более детальные. Они следуют директиве для сотрудников Муниципального транспортного агентства Сан-Франциско, принятой в октябре прошлого года для учета инцидентов с участием автономных такси. Транспортная компания Muni стандартизировала термин “автомобиль без водителя”, когда сотрудники согласно директиве сообщают о “ промахах, столкновениях или других инцидентах, приводящих к задержке перевозок пассажиров”. Журналы регистрации происшествий показывают 12 отчетов “без водителя” с сентября 2022 года по 8 марта 2023 года, хотя видео Muni было предоставлено только для восьми из этих случаев. В целом, инциденты привели к задержкам, по меньшей мере, на 83 минуты для водителей Muni, свидетельствуют записи.

Эти данные, вероятно, не отражают истинный масштаб проблемы. Сотрудники Muni не следуют  директиве в точности, и одна задержка может замедлить работу других линий, усугубляя перевозки. Автобусы и трамваи не могут объезжать завалы так же легко, как пешеходы, другие автомобилисты и велосипедисты, что, по словам защитников «движения без заторов», заставляет испытывать головную боль, вызванную неисправными роботакси.

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Чиновники Сан-Франциско говорят, что хотят поддержать новые технологии, но сначала они хотят, чтобы им показали прогресс в устранении сбоев, таких как случайные остановки перед автобусами и трамваями. “То, что мы видим, — это значительный хаос на наших улицах” — говорит Джеффри Тумлин, директор по транспорту Muni. “Мы очень обеспокоены тем, что, если автономным такси будет разрешен неограниченный сервис в Сан-Франциско, последствия для дорожного движения возрастут в геометрической прогрессии”.

Беспилотный Waymo, который застрял между рядами припаркованных автомобилей в начале прошлого месяца, заблокировал автобус маршрута  номер 54 компании Muni.  Человек за рулем развернулся бы, освободив дорогу для автобуса, а роботакси не разрешается делать давать задний ход без команды диспетчера. Вместо разворота назад робот Waymo предупредил удаленного “специалиста по реагированию ” о затруднительной ситуации. Представитель Waymo Сэнди Карп говорит, что автомобиль “не был идеальным в данных обстоятельствах” и затруднял возобновление проезда.

Это поставило водителя Muni в безвыходное положение. “Я не могу сдвинуть автобус”, - сказал водитель. Автомобиль ведет машину автоматически”. Водитель связался по рации с менеджерами “ Сколько ждать - полчаса, один час? Сделать ничего нельзя ”. Еще тридцать восемь остановок и около 8 километров впереди предстоит пройти автобусу. Водитель, глядя на роботакси Waymo, выразил разочарование: “Этот робот не блещет интеллектом. Не слишком то умный. ”

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Сэнди Карп из Waymo говорит, что бригада помощи на дороге компании прибыла в течение 11 минут, расчистив затор примерно через 15 минут после его начала. Сэнди Карп отказалась уточнить, почему система реагирования сработала с такой задержкой, но сказала, что инженеры внесли изменение, которое позволяет решать “эти редкие ситуации быстрее ”.

Тумлин, директор Muni, говорит, что работники пасажирского транспорта Сан-Франциско разочарованы. “Когда вы сталкиваетесь с транспортным средством без человека, это удручает и обескураживает” - говорит он. “Там вообще не с кем общаться”.

Водители компании Muni могут посигналить другим водителям в случае каких-то накладок, включая водителей Uber, Lyft и Delivery, и надеяться, что они будут как то помогать разрешать ситуацию. Но автомобили без водителя заставляют всех только гадать, когда они уступят дорогу. Тумлин хочет, чтобы компании, эксплуатирующие автомобили без водителя, уделяли приоритетное внимание реагированию на ключевых маршрутах, и опасается, что работа водителей компании еще значительно усложниться, если парк беспилотных такси расширится. 

На карту поставлено многое. Задержки влияют на восприятие надежности общественного транспорта. Это может усугубить нехватку финансирования пассажирских перевозок. 

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Даже небольшие инциденты могут иметь огромные последствия. 30 сентября 2022 года трамвай Муни, который был полон пассажиров, начал движение с остановки в сторону перекрестка. Как показывает имеющееся видео, пустое роботакси Cruise у знака остановки слева от трамвая, также поехало вперед.

Пять секунд спустя у обеих машин сработали тормоза. Представитель Cruise Ханна Линдоу говорит, что автомобиль Cruise полностью остановился, предотвратив столкновение. Внезапная остановка трамвая, который двигался со скоростью 12 километров в час, вызвала испуг его 50 пассажиров.

Водитель подтанцевывал с облегчением, размахивая руками и испуская громкий вздох “Ууу”, прежде чем сообщить по радио, что “столкновение с роботакси было близко, но обошлось без контакта”.

Сотрудники Cruise прибыли в течение одной минуты, говорит Линдоу, и, по словам Карла Берковица, эксперта по реконструкции дорожно-транспортных происшествий, не было никаких травм или повреждений. Столкновения не было, вероятно, из-за низких скоростей.

По меньшей мере, дюжина пассажиров вышла на перекресток, чтобы сфотографировать Chevy Bolt   из сервиса Cruise, который блокировал переднюю часть вагона. Один из бывших рядом водителей ткнул пальцем в направлении роботакси и его лицо исказилось от переполнявших его эмоций, когда он  выкрикнул что-то этому роботу, прежде чем уйти. Ситуация для водителя трамвая закончится намного позже - ему необходимо подать отчет в конце своей смены об инциденте. “Теперь мне нужно потратить час и написать этот отчет, хотя я и не ничего не поцарапал. Роботакси блокировало меня. Это одна из тех машин, которые управляют собой ”.

Прошло семь минут, прежде чем автомобиль без водителя выехал с трассы, и трамвай снова тронулся, вызвав одобрительные возгласы пассажиров. Водитель трамвая, по-видимому, был потрясен. Через девять минут после возобновления обслуживания можно услышать, как пассажиры постоянно шепчут: “Это было так близко”. Водители несут ответственность, если какое-либо принятое ими решение способствовало столкновению.

Хотя водители компании Muni не были приглашены для интервью, Тумлин говорит, что, по, крайней мере, один, известный как в Твиттере “Мак”, не сдержался от выражения своих опасений. В прошлом месяце Мак прокомментировал ситуацию с автобусом из  Muni, который столкнулся с автомобилем из сервиса Cruise. “Когда автономное такси вызвало столкновение, оно не было уставшим или пьяным, оно не отвлекалось. Роботакси не работают так, как ожидают от них люди, и их не должно быть на дороге ”, написал Мак в Твиттере. “Он "полагал", что ведет машину правильно ”.

Представитель сервиса Cruise сказал в сообщении 7 апреля, что движения автобуса не были необычными, но его роботакси затормозило слишком поздно из-за “ошибки, связанной с прогнозированием движения сочлененных транспортных средств”. Компания заявляет, что обновление программного обеспечения устранило проблему.

Другие инциденты, снятые на видеокамеры охранного видеонаблюдения, менее спорны. 22 января роботакси сервиса Cruise не поехало на зеленый свет, что не позволило трамваю, стоявшему за ним, двигаться почти 16 минут. Когда машинист трамвая отправился на разведку, пассажир сказал: “Там никого нет, да?” В течение 10 минут водитель общался с пассажирами, связывался с менеджерами по радио и обходил неподвижное роботакси. В конце концов, приехал кто-то в светоотражающем жилете, с планшетом в руках сел в роботакси и уехал.


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