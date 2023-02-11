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В недавнем инциденте с “китайским воздушным шаром” беспилотный китайский высотный аэростат зашел в воздушное пространство Соединенных Штатов. Китай объяснил, что это был гражданский метеорологический аэростат, но США настаивали на том, что это предположительно шпионский аэростат. Через несколько дней он был сбит американским истребителем.

В результате этого инцидента использование “ближнего космоса” стало еще более угрожающим с военной точки зрения, чем раньше.

Ближний космос относится к воздушному пространству на высоте 20-100 км над землей. Воздушное пространство под ближним космосом является местом действия обычных самолетов. Воздушное пространство над ним обычно называют “космическим пространством” для космических аппаратов, таких как ракеты, спутники, космические станции и т.д. В понимании обычного человека это переходное пространство между космическими полетами и авиацией.

Спутники, космические станции, ракеты и космические телескопы в аэрокосмической области хорошо известны, в то время как область авиации включает в себя различные типы самолетов и ракет.

Ближний космос имеет уникальную ценность для развития и применения как в науке и технике, так и в военном деле. Его использование зависит от развития летательных аппаратов предназначенных именно для таких условий. В настоящее время в различных странах разрабатывается довольно много таких аппаратов. Исходя из скорости полета, их можно грубо разделить на два типа: самолеты с высокой динамикой (с числом Маха более 1,0) и самолеты с низкой динамикой (с числом Маха менее 1,0). Первая в основном используется в военных целях, включая гиперзвуковые патрульные самолеты, суборбитальные самолеты и т.д. Такой самолет характеризуется высокой скоростью, дальностью полета и различными типами полезных нагрузок. Он обладает преимуществами высокоскоростного и точного удара, а также возможности повторного использования. Он может нести ядерные боеголовки, а также может нести высокоточные боеприпасы большой дальности. Он также может нести информационные датчики для проведения быстрой разведки. Гиперзвуковое оружие, которое исследует и осваивает всего лишь несколько стран мира, относится к этому типу высокодинамичных самолетов.К малодинамичным самолетам ближнего космоса в основном относятся стратосферные дирижабли, высотные аэростаты и т.д. Китайский “бродячий воздушный шар”, который на этот раз попал в воздушное пространство США, является малодинамичным летательным аппаратом. Эти аппараты обладают такими характеристиками, как длительное время зависания, большая грузоподъемность, большая высота полета и высокая живучесть. Они могут нести аппаратуру по сбору информации. Высотные аэростаты и беспилотные дирижабли в гражданском использовании могут использоваться для метеорологического мониторинга, атмосферных исследований, мониторинга вредных веществ в атмосфере, дистанционного зондирования земли и т.д. Также эти аппараты могут использоваться для военной разведки; они также могут нести различные электронные средства подавления электронной начинки военной техники. Кроме того, они также могут поддерживать коммуникации в полевых службах экстренной связи и ретрансляции энергии и т. д.

Ближний космос - это новая область технологий и военного применения и таких стран, как Соединенные Штаты, Китай, Россия и многих других. Они разрабатывают свои собственные самолеты ближнего космоса. Когда дело доходит до малодинамичных воздушных аппаратов ближнего космоса, исследования сосредоточены на стратосферных дирижаблях, плавающих воздушных шарах и высокогорных беспилотных летательных аппаратах с длительным сроком службы. Среди них стратосферный дирижабль с фиксированной точкой позиционирования, помимо геосинхронных спутников, которые может использоваться в качестве эффективного дополнения к спутникам и самолетам. По сравнению со спутниками, самолеты ближнего космоса имеют преимущества дешевизны, хорошей маневренности, большей полезной нагрузкой, а также легкости обслуживания. Расстояние от такого самолета до цели, как правило, составляет всего 1/10 – 1/20 от расстояния до низкоорбитального спутника, и он может принимать маломощные сигналы передачи, которые спутники не могут отслеживать, в то же время с такого аппарата легче обеспечить наблюдение Земли с высоким разрешением. Однако есть несколько недостатков, к которым относятся меньшая зона обзора и границы воздушного пространства других стран. По сравнению с обычными самолетами, преимуществами самолетов ближнего космоса являются:

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1. Более длительное время работы: продолжительность полетов самолетов ближнего космоса измеряется днями, а некоторые аппараты могут оставаться в воздухе более 1 года.

2. Более широкий охват: высота полета такого транспортного средства выше, чем у обычных самолетов, и его разведывательный охват намного шире.

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3. Повышенная живучесть: капсула воздушного шара или дирижабля изготовлена из неметаллических материалов и используется на низкой скорости. Сечения радара и теплового отражения очень малы, чтобы их заметить.

Многие страны, включая Соединенные Штаты, Россию, Великобританию, Японию, Израиль и Южную Корею, инвестируют в такие технологии, причем США являются лидером среди них. В 2005 году ВВС США успешно продемонстрировали беспилотный боевой аэростат SkySat. В ноябре 2005 года стратосферный дирижабль армии США HiSentinel совершил полет с двигателем.

В последние годы Китай также расширил разработку и применение в области ближнего космоса. 13 октября 2015 года Китай запустил Yuanmeng на базе Xilinhot во Внутренней Монголии. Это первый в мире полет дирижабля в ближнем космосе с непрерывной подачей энергии, управляемым полетом и возможностью многократного использования, а также первый полет, предоставляющий коммерческие услуги предприятиям и индивидуальным пользователям. Воздушные транспортные средства Китая Tianheng и Yuanmeng работают на высоте в стратосфере, между 23 000 и 66 000 м над землей, и являются типичными “дирижаблями ближнего космоса” или “стратосферными дирижаблями”. В декабре 2022 года американский коммерческий спутник сделал снимок во время прохождения над Южно-Китайским морем, показав, что большой китайский “высотный дирижабль” впервые появился над островами и рифами Южного моря. Американский журнал Warzone заявил, что этот большой дирижабль работает на солнечной энергии и может выполнять долгосрочные миссии, такие как разведка в Южном море, что делает деятельность американских военных там менее эффективной. Если китайские военные смогут обеспечить присутствие несколько больших дирижаблей в Южном море, это позволит им повысить свою способность вести мониторинг действий Пентагона.