Город хочет, чтобы глючные беспилотные роботакси держались подальше от центра города, и ищет поддержки у государства.

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

Сан-Франциско привык к тому, что автономные автомобили Cruise забивают перекрестки, едут по тротуарам и даже избегают ареста, что бы там ни делала полиция с неуправляемым роботакси.

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В городе появилось беспокойство каким образом роботакси взаимодействуют с автомобилями коммунальных служб. Были случаи когда автономные такси мешали проезду пожарных машин. Характерный случай произошел когда роботакси проигнорировало работу пожарной команды и пыталось наехать на шланг. Попытка наезда была остановлена только ударом лома по автомобилю. Отдельные инциденты связаны с тем, что автономное такси набирало телефон спасательной службы 911 и сообщало о «неотзывчивых» пассажирах, только для того, чтобы приехавшие разбираться спасатели увидели, что пассажир просто заснул.

На прошлой неделе город обратился в государственную палату с просьбой к чиновникам вмешаться в развертывание беспилотного сервиса General Motors, а также Waymo от Alphabet. Два гневных письма были нацелены на действия компаний, начиная от стремления компаний получить общегородское одобрение круглосуточного режима работы, до их упорства в соблюдении конфиденциальности, когда возникают проблемы.

Предлагается ряд альтернативных мер. Прежде всего, город хочет, чтобы роботакси держались подальше от центра города и передвигались только в часы непиковой нагрузки — с 7 до 10 утра и с 4 до 7 вечера. В письме также требуется, чтобы основные оперативные данные сервисов роботакси были доступны, и когда происходит расширение парка, оно должно происходить согласованными, заранее определенными партиями автомобилей, десятками или сотнями.

В связи с такими сложившимися проблемами Cruise было уделено основное внимание, поскольку прошлым летом он начал принимать заказы на вызовы беспилотных такси в Сан-Франциско. Waymo управляет та же материнская компания, которая владеет Google, развивается медленнее и еще не начала взимать плату с населения за поездки, хотя попытки были. Вплоть до декабря сотрудникам Waymo приходилось ездить рядом с пассажирами в тестовых автомобилях, на всякий случай.

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