Израиль оснастил не производящей шума бомбой беспилотные аппараты боевого назначения, что делает такое применение БПЛА более эффективным на поле боя.
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Сведения о новом боеприпасе появились некоторое время спустя, как Тегеран связал атаку на один из его центров в январе с Тель Авивом. По данным Reuters, бомба была разработана специалистами Израиля и может падать с высоты со скоростью звука.
У бомбы отсутствует двигатель либо другое оборудование, производящее заметный шум или производящее дымный след. Противнику при атаке на него, такую бомбу очень сложно «засечь» и предпринять какие-то превентивные меры
Источник сказал Reuters, что Израиль обладает беспилотниками размером с пассажирский самолет, способными действовать в обширном радиусе действия.
Среди других БПЛА, которые могут быть применены в боевых вылетах, по сообщению Королевского объединённого института оборонных исследований (RUSI) у Израиля имеются Hermes 450 and Hermes 900. The Heron TP является самым тяжелым БПЛА Израиля и в состоянии иметь на борту до 1000 кг боевой нагрузки.
Решение Израиля о разработке и развертывании вооруженных беспилотных летательных аппаратов было обнародовано в прошлом году после того, как оно было засекречено более двух десятилетий.
Повышение летальности беспилотных систем является частью усилий по укреплению возможностей Израиля по разведке и нанесению ударов.
В 2022 году Иерусалим разрешил использование вооруженных беспилотников в операциях на Западном берегу. Обычно такие беспилотники передают видео или сбрасывают взрывчатку перед возвращением на базу.
Израильское правительство также предложило местным оборонным компаниям спроектировать и произвести боевые беспилотные аппараты с более дальним радиусом действия, отличающиеся повышенной незаметностью для использования против Ирана. Однако точно то, что есть в арсенале БПЛА Израиля неизвестно. Это государственный секрет.