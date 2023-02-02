Военнослужащие - это почти всегда мужчины. Ведь одни из главных качеств в бою - сила и выносливость, и Королевские ВВС не являются исключением.

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Женщины-пилоты Королевских ВВС в настоящее время не могут летать на новейших высокотехнологичных истребителях, потому что они не имеют достаточный вес, сообщил глава ВВС Великобритании.

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Главный маршал авиации сэр Майк Уигстон сказал, что пилоты обоих полов ниже определенного веса в настоящее время не могут управлять самолетом F-35 Lightning II по соображениям безопасности. Шлем могут носить только пилоты, чей вес превышает 68 кг

В настоящее время только пилоты с весом более 68 кг могут носить шлем Gen III. Военные считают, что шлем весом около 2, 3 кг может послужить причиной травмы шеи пилотов с низким весом при катапультировании в чрезвычайной ситуации.

Средний вес взрослых женщин Великобритании составляет около 72 кг.

Сэр Майк сообщил Комитету обороны Соединенного Королевства, что теперь существует новая, более легкая версия шлема, Gen III Lite, но нет надежных гарантий представляемой им защиты.

Сэр Майк сказал, когда его спросили о женщинах-пилотах- «Есть более легкий шлем, который позволил бы и более легкому пилоту мужчине, а не только женщинам, летать на F-35, однако у нас есть проблемы с пересмотром стандартов безопасности. Облегченный шлем не дает пилоту той защиты, которую предоставляет сейчас другой шлем».

Главный маршал авиации Соединенного Королевства сэр Майк Уигстон

«В каждом конкретном случае, если пилот с более низким весом прошел бы систему летной подготовки и у этого человека появилась возможность летать на F-35, то мы могли бы обосновать риск полета с другим шлемом.

«Но в настоящей ситуации есть достаточные основания, чтобы сказать: - 68 килограмм это минимальный предел веса для управления F-35 Lightning, независимо от того, являетесь ли вы мужчиной, или женщиной».

Это произошло после того, как стало известно, что RAF (Royal Air Force - ВВС Великобритании) нарушили трудовой закон, когда они пытались отдать предпочтение кандидатам-женщинам и этническим меньшинствам, а не белым мужчинам.

Руководители оборонных ведомств распорядились провести расследование прошлогодней политики «позитивной дискриминации», в результате которого женщины и кандидаты BAME (Black, Asian & Minority Ethnic- представители чернокожих, азиатов и других меньшинств) имели приоритет для получения очень престижных мест на учебных курсах RAF.

В соответствии с трудовым законодательством военным Соединенного Королевства предоставляется разрешение дисквалифицировать людей на основе их возраста и физических способностей, когда эти характеристики считаются необходимыми для военной службы.

Любая политика, которая благоприятствует кандидатам на основе их пола и расы, является незаконной.

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