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Индийская ядерная подлодка чуть не утонула из-за открытого люка
Человеческий фактор есть везде и порой это влечет серьезные последствия. Океаны и моря не исключение.
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Атомная подводная лодка в Индии была почти потоплена, потому что кто-то оставил люк открытым.

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Выход в море никогда не обходился без рисков. Для тех, кто в форме ВМФ, опасностей в море подстерегает еще больше, и всегда требовалась особая порода смелых мужчин, готовых отправиться за горизонт. Бесчисленное количество моряков погибло в пучинах морей, но в некоторых случаях это происходило из-за глупых ошибок.

Иногда случались столкновения, и несколько десятков кораблей ВМС США были серьезно повреждены из-за таких аварий. USS Enterprise (CVN-65) получил серьезные повреждения, когда он ударился о часть острова Бишоп Рок(Bishop Rock), которая повредила его корпус в ноябре 1985 года.  Остров проделал 18 метровую дыру в корпусе USS Enterprise. Три из четырех гигантских гребных винтов были сломаны, а левый киль исчез.

В других случаях это были просто случаи плохого планирования маршрута или недостатки конструкции судна. Ровно так и произошло с построенным в 17 веке, «навороченным» военным судном Vasa. Шведский военный корабль затонул всего через двадцать минут после того, как порыв ветра перевернул величественное судно - вероятно, из-за тяжелых пушек на его орудийной палубе, сделавших судно неустойчивым.

Множество катастроф на море были результатом «человеческой ошибки», которую никак нельзя было предусмотреть. В конце Второй Мировой Войны немецкая подводная лодка типа VIIC чуть не затонула в своем первом рейсе, потому что новый глубоководный туалет высокого давления лодки использовался «неправильно», как сообщается, не кем иным как ...капитаном! Морская вода затопила батареи лодки, из-за чего начал выделяться газообразный хлор, являющийся ядом, что заставило экипаж U-1206 всплыть на поверхность. Затем после того, как подлодка была разбомблена британскими патрулями, экипаж затопил подводную лодку. Трое человек утонули в море в суровых погодных условиях.

Возможно, самой нелепой катастрофой в военно-морской истории флота является то, что случилось с INS Arihant, первой индийской подводной лодкой с ядерными баллистическими ракетами, когда она встала на боевое дежурство в 2017 году. Совершенно новая подводная лодка стоимостью 2,9 миллиарда долларов почти на год вышла из строя просто потому, что кто оставил люк открытым, и морская вода хлынула внутрь, почти полностью затопив лодку. Люк был открыт по ошибке на левой стороне кормы во время стоянки в гавани

Подлодка Arihant была спроектирована с четырьмя пусковыми шахтами и несла на борту ядерные ракеты средней дальности К-4. В то время как вооружение и возможности подводной лодки соответствовали самым передовым стандартам, подготовка экипажа, выяснилось, была не на высоте.

Кроме того, что подводная лодка Arihant столкнулась с рядом проблем во время ее разработки и производства, включая задержки в строительстве и, в частности, серьезные различия между проектными решениями, разработанными Россией, и местным производством. Все они, конечно, были незначительными по сравнению с ущербом, который произошел от человеческой ошибки.

Когда люк был оставлен открытым, отсеки не просто только заполнились морской водой, но и существенно повредили пусковые шахты, которые проходили через подводную лодку. Учитывая, насколько коррозионной может быть морская вода для различных труб, в том числе для труб циркуляции охлаждающего контура ядерного реактора мощностью восемьдесят три мегаватта, все они подлежали демонтажу и замене.  Весь процесс ремонта в доках занял десять месяцев.

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Индия попыталась скрыть эту неудачу, но без особого успеха. Отсутствие INS Arihant было впервые отмечено в пограничном конфликте с Китаем летом 2017 года в горной местности Доклам. В то время индийские военные подтвердили, что подводная лодка прошла ремонт в начале 2018 года. Случай с этой подлодкой, наверное самый курьезный в списке происшествий на море, но все обошлось без гибели моряков. Несмотря на неудачное начало, подводная лодка в дальнейшем хорошо несла боевое дежурство

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#ins arihant
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