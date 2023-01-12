Истребитель гораздо сложнее чем танк и пилоты это штучный продукт. В США есть разные мнения о необходимости поставок F-16 на Украину и кто на них будет летать.

По мере приближения годовщины Военной Специальной Операции России на Украине, Киев продолжает вести боевые действия. Однако Россия не проявляет готовности уйти из Украины.

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Москва считает, что время на ее стороне и что она может выиграть войну на истощение, особенно учитывая решение Белого дома ограничить арсенал Украины вооружением небольшого радиуса действия.

Хотя президент США думает об этих ограниченных поставках как поддерживающих армию Киева, по факту это помогает Москве, поскольку позволяет заводам РФ пополнять свои арсеналы, артиллерию, бомбы и беспилотники.

При том, что сиюминутно Киев нуждается в американских танках M1 Abrams и немецких танках Leopard-2 — в перспективе у Украины есть потребность в боевой авиации. В то время как украинцы смогут эксплуатировать Abrams и Leopards сразу после обучения, они не могут научиться управлять современными самолетами в столь короткие сроки.

В отличие от МиГ-29 советской эпохи, эти самолеты оснащены передовыми технологиями, в том числе передовыми радарами и современными ракетами.

У ВВС США уже есть курс, предназначенный для обучения летчиков-истребителей полетам на F-16 Fighting Falcon, и хотя эти летчики уже привыкли к американским истребителям (в отличие от украинских летчиков), курс все равно занимает более шести недель. Вполне возможно, что украинские летчики могли бы значительно сократить этот курс подготовки, но эффективность управления новыми самолетами в таком случае, представляется малой.

Однако есть и другое мнение, что украинские пилоты с достаточным опытом работы с истребителями могут быстро адаптироваться к F-15 и F-16 и, скорее всего, будут обладать заметным мастерством.

Национальная Гвардия ВВС Калифорнии имеет многолетние отношения с Украиной, которые включают в себя совместные тренировки с участием F-15 и F-16. Наличие истребителей тоже не проблема для Вашингтона. В настоящее время ВВС США ставят на консервацию самолеты A-10 Warthog, F-15C / D и F-16C / D.

Хотя президент США не одобрил отправку F-16 Киеву, Вашингтон может рассматривать решение об обучении украинцев на F-16 и согласие на поставку Киеву F-16.

В настоящее время требуется около двух лет, чтобы перевести летчиков F-16 с тренажера на освоение самого F-16. Возможно, украинцы, которые начнут тренироваться в январе, могут самостоятельно эксплуатировать F-16 к лету 2024 года. Полный курс подготовки для летчиков Украины на F-16 закончится к 2025 году.

Вполне вероятно, что такое решение состоится, в конце концов. Политическое и военное руководство США считает, что, как и в случае с другими типами западных вооружений, решение о предоставлении Украине истребителей четвертого поколения будет принято. Также в США есть мнение, что чем раньше Вашингтон начнет обучать украинских пилотов, тем скорее они будут готовы эффективно использовать самолеты».

Хотя в США есть и критическое мнение. Где будут тренировать пилотов? Если в США, то придется приостановить программу подготовки летчиков ВВС США. И если кто-то думает, что это случится, тот сильно ошибается. Скорее всего, программы срочной подготовки украинских летчиков не будет и, соответственно, не будет поставок F-16 на Украину в обозримо перспективе. Но вполне возможно, что США рассмотрит этот вопрос через некоторое время.

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