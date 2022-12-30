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F-22 и F-35 выполняют разные задачи в небе

При значительном сходстве в технологиях и сходном перечне боевых задач поведение истребителей совершенно разное.
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F-35 Против F-22: Почему Такое Сравнение Глупо

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Любая попытка сравнивать F-35 с F-22 будет неправильной. По большинству показателей армия США оценивается самой передовой и технологически оснащенной. Во многом за счет финансирования армии и разрабатываемых вооружений США в послевоенное время имеют статус сверхдержавы.

Большие бюджетные траты на армию привели США к большому количеству вооружений. К примеру, ВВС США и ВМС США являются первым и вторым авиапарками боевых самолетов. Совместный авиапарк двух силовых ведомств США составляет 8 000 боевых самолетов.

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А если мы возьмем Китай и оценим численность самолетов  его ВВС, то окажется, что в распоряжении ВВС Китая только 3000 самолетов

Однако дополнительно к количеству самолетов авиапарк США отличается качественными характеристиками истребителей и бомбардировщиков. Даже Китай не может достичь такого технологического доминирования в боевой авиации. В качестве пика авиационных технологий давайте возьмем американские истребители-невидимки F-22 Raptor и F-35 Joint Strike Fighter 5-го поколения. По факту, хотя оба истребителя являются самыми современными, они далеко не одинаковые. И у каждого истребителя свое назначение, хотя мы их и пытаемся сравнить.

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F-22 Raptor: лучший истребитель для воздушных боев

Представленный в 2005 году, F-22 является многоцелевым истребителем для завоевания превосходства в воздухе. 

Еще никогда при производстве боевых истребителей в таком масштабе не применялись стелс технологии. На момент взлета в небо он был единственным самолетом- невидимкой. До сих пор он по своим стелс - характеристикам занимает место в квартете лучших стелс - истребителей (F-35, российский Су-57 и китайский J-20).

Двухмерный (плоский) вектор тяги и высокое соотношение тяги к весу делают F-22 чрезвычайно маневренным. В полете двигатель при помощи сопла может менять тягу в вертикальной плоскости. Это дает ему возможность большего маневра. Сам самолет весит около 19,5 тонн и приводят его в движение два турбовентиляторных двигателя Pratt & Whitney F119-PW-100, которые дают тяговую мощность 31, 7 тонн.

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Совокупность этих факторов придает самолету отличные аэродинамические характеристики на больших высотах вплоть до 20 километров и позволяет выполнять фигуры высшего пилотажа на меньших высотах. Все это неоднократно демонстрировалось на различных авиашоу. 

Вооружение F-22 не снижает характеристики незаметности. На вооружении истребителя 20-миллиметровая пушка, комбинация ракет класса «воздух-воздух» и «воздух-земля и авиабомбы двух видов: свободнопадающие и с корректировкой полета. Ракеты и авиабомбы размещены в оружейных отсеках внутри фюзеляжа, что положительно влияет на  незаметность самолета и возможность незаметно нанести первый удар.

F-22 при наличии двух внешних топливных баков и, соответственно, при снижении стелс-характеристик имеет имеет эффективную дальность около 3000 километров. и способен лететь на скорости 2 Маха и в режиме сверхзвуковой крейсерской скорости не используя форсажные камеры.

F-35: серый кардинал неба

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Давайте рассмотрим F-35 Joint Strike Fighter. По аналогии этот истребитель также предстает перед нами многоцелевым самолетом-невидимкой 5-го поколения.

Выпускалось три версии проекта F-35  

1.    F-35A обычная версия взлета и посадки

2.    F-35B версия короткого взлета и вертикальной посадки (STOVL);

3.    F-35C авианосная версия.

Посмотрим на задачи, под которые проектировался истребитель.

1.    стратегическая атака, 

2.    непосредственная воздушная поддержка, 

3.   завоевание превосходства в воздухе, 

4.    радиоэлектронная борьба,

5.    разведка, наблюдение и рекогносцировка , 

6.    подавление противовоздушной обороны противника  и уничтожение противовоздушной обороны противника.

При меньшей полезной нагрузке, размещаемой в двух внутренних отсеках, F 35 обладает большей эффективной дальностью без ущерба для скрытности. Военные базы США и размещение авианосцев в нужных локациях позволяют выполнить практически везде поставленные истребителю боевые задачи по нейтрализации противника. 

Однако объявленная многозадачность F-35 не означает практического применения истребителя для выполнения всех этих задач. Почему, спросите вы. Ответ очевиден. Запредельная цена самолета.  На сегодня день программа F-35, оценивается примерно в 1,7 триллиона долларов. Использование истребителя-невидимки в миссиях, которые могут выполнять другие, более старые самолеты будет похоже на топку буржуйки денежными купюрами. Ровно по этой причине ВВС США продолжает закупку более дешевых самолетов предыдущего поколения F-15EX Eagle II, где понятие «самолет- невидимка» отсутствует вообще.

В дополнение отмечу, что в отличие от F-22, США и не планируют останавливать производство F-35. Только сами США планируют закупки 2500 истребителей F-35. К этому мы должны добавит многих союзников США, покупающих данный самолет 

Итак, некоторые выводы по истребителям F-22 и F-35

Оба истребителя являются сильными, с впечатляющими возможностями боевыми машинами.  Однако, при сходстве технологий и боевых задач их предназначение разное.

Поговорим немного по отличиям. F-35 отличается от F-22 лучшим сенсорным оснащением и информационным полем. Используя свои возможности работы в едином информационном поле, F35 при обнаружении цели и невозможности ее нейтрализации (допустим, выполняет боевое задание с невозможности отвлечения другие цели) просто наводит другие самолеты, не такие продвинутые как он, на эту цель.

Возьмем для примера ситуацию, когда F-35 с его превосходными сенсорами обнаруживает  группу китайских истребителей в Южно-Китайском море. Имеющихся возможностей истребителя достаточно чтобы навести на эту группу достаточное количество F-15EXили F-16. При этом китайские самолеты не будут ничего знать о своем обнаружении и готовящейся на них атаке. Свою роль играют стелс - характеристики американского F-35 и возможность работать в едином информационном поле (в данном случае засекреченные сети информации).

С другой стороны, F-22 является лучшим «самолетом ближнего воздушного боя», потому что он более маневренный и имеет лучший арсенал для воздушного боя. Следовательно, F-22 будет использоваться в первую очередь для подавления новейших, технически продвинутых истребителей Китая и завоевания превосходства в небе. Его задачей будет подготовить небо для более старых американских истребителей F-15, F-16 или F/A-18. Постановка задачи для F-22 «завоевать небо», не означает, что его нельзя использовать для нанесения наземных ударов. В совместной работе с истребителем F-35 истребитель F-22 может активно использоваться для прорыва обороны противника.




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