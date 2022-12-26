Поддерживает ли шлем виртуальной реальности Oculus Quest 2 быструю зарядку?

Если ваша гарнитура отключилась и вы хотите быстрее вернуться к своим играм, можно ли быстро подзарядить Oculus Quest 2?

Зарядное устройство Oculus Quest 2 поддерживает быструю зарядку. Входящий в комплект адаптер питания согласно своим характеристикам может заряжать устройство от 0% до 100% примерно за 2 часа 30 минут.

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А сможете ли вы быстро зарядить гарнитуру?

Зарядное устройство Oculus Quest 2 согласно характеристикам должно справиться с быстрой зарядкой, поэтому можно подумать, что это совпадет с быстрым заряжанием самой гарнитуры Oculus Quest 2.

Что же, у нас плохие новости.

Предполагает ли гарнитура Oculus Quest 2 быструю зарядку? Короткий ответ: Нет

Согласно спецификациям мощность зарядного устройства Oculus Quest 2 при напряжении 5 В, 2 А, что выдает до 10 Вт максимальной мощности зарядки.

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По исследованиям портала Reddit практически потребляемая максимальная мощность в процессе заряжания Quest 2 составляет не более 9 Вт.

Сайт KnowTechie также подтвердил это в своем тестировании. Все это далеко от наших представлений о быстрой зарядке.

Вывод. Фактически Oculus Quest 2 не предлагает никакой быстрой зарядки.