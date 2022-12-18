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Как можно увидеть из поста Twitter аккаунта информационного портала International Defense Analysis, Турция создала бортовой компьютер для своего истребителя пятого поколения. В сообщении, объявляющем о разработке и поставке компьютера миссии для самолета, были опубликованы фотографии готовых интегральных схем компьютера.

«Бортовой компьютер для Национального Боевого Истребителя 5-го поколения (National Combat Aircraft [MMU]) успешно произведен компанией TÜBİTAK BİLGEM и доставлен в компанию TAI», — говорится в твите. 26 ноября Турция приоткрыла завесу секретности по производству первого прототипа истребителя пятого поколения TF-X.Бортовой компьютер имеет важное значение для функционирования TF-X. Он должен обрабатывать зашифрованные данные, передаваемые по каналам связи. Турция имеет опыт разработки собственного бортового компьютера, особенно в области беспилотных летательных аппаратов. Турецкий бортовой компьютер будет подключен к радиолокационному приемнику, который, по словам источников, был разработан турецкой компанией Aselsan. При полетах в режиме боевой готовности бортовой компьютер TF-X будет управлять системой управления огнем, системой лазерного предупреждения, системой дозирования и системой подавления шума.

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Двигатель TF-X

TF-X будет оснащаться двумя двигателями. Прототип будет оснащен американскими двигателями GE F110. Эти двигатели установлены в большом количестве на двух известных американских истребителях, F-15E Strike Eagle и F-16 Fighting Falcon. Однако Турция разрабатывает собственный двигатель.

По мнению местных аналитиков и источников в турецкой оборонной промышленности, турецкий двигатель будет соответствовать характеристикам американского GE F110. Тем не менее есть и другие мнения о будущем двигателе, наиболее популярным из которых является то, что если Турция не сможет разработать свой собственный двигатель, она может договориться с США о производстве GE F110 по патенту.

Согласно планам производителя, планам ВВС и Министерства обороны Турции первый полет прототипа TF-X должен состояться в 2025 году.

После показа собранного планера, презентация бортового компьютера является очередной хорошей новостью в проекте TF-X. Таким образом, Анкара показывает миру и своим партнерам, а также возможным будущим клиентам, что, несмотря на первоначальные трудности, Турция полна решимости добраться до испытаний прототипа.

Хорошие новости

Если это хорошая новость для Турции, то прогресс по TF-X является плохой новостью для партнеров по оружейному бизнесу, особенно для США. Турция решила разработать собственный истребитель, чтобы уменьшить иностранное влияние на поставки вооружений, а также начать постепенную модернизацию своего авиапарка. По большей части этот авиапарк состоит из американских истребителей F-16 Fighting Falcon. Прогресс прототипа TF-X является хорошей новостью и для Пакистана. Пакистан является участником проекта, и это стало ясно в феврале этого года, когда Темель Котил, исполнительный директор Turkish Aerospace Industries [TUSAS], и Ризван Риаз, вице-маршал ВВС Пакистана [PAF], подтвердили участие Пакистана на предыдущих этапах.

Подробности о сотрудничестве двух стран, пока не раскрыты. Но Турция заявляет, что новый TF-X будет следовать принципам и требованиям военно-воздушных сил двух стран. Пакистан также эксплуатирует определенное количество американских истребителей F-16 Fighting Falcon. Опыт Пакистана за последнее десятилетие в разработке и совместном производстве китайского JF-17 Thunder будет полезным для проекта TF-X.





Проблемы в прошлом

TF-X на пути к презентации бортового компьютера и планера прошел через множество препятствий. Еще задолго до сегодняшней даты у Турции было сильное желание создать TF-X. Главной проблемой был двигатель, который должен был быть изначально немецким. Но Германия и впоследствии США, ввели эмбарго на поставки оружия в Турцию. Сначала из-за напряженности между Турцией и Грецией, затем из-за покупки Турцией ПВО С-400 у Москвы. Два двигателя GE F110 были приобретены не сейчас, а задолго до того, как С-400 прибыл на турецкую землю.

Постепенно, однако, разногласия сглаживаются. Вашингтон склоняется к тому, чтобы позволить Анкаре приобрести не менее 40 истребителей F-16 Block 70, а также модернизировать большое количество турецких F-16.

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